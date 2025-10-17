NAJNOVIJA PROGNOZA: U Srbiji sutra uglavnom oblačno, posle podne razvedravanje, temperature do 17 stepeni

U SRBIJI će u subotu, 18. oktobra jutro biti mestimično sa slabom kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: N: Živanović

Na severu Vojvodine biće suvo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni, dok će se temperature kretati od četiri do 17 stepeni.

U Beogradu će ujutro na širem području grada biti moguća slaba kiša, a od sredine dana moguće je postepeno razvedravanje i najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.

Tanjug

