NAJNOVIJA PROGNOZA: U Srbiji sutra uglavnom oblačno, posle podne razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 12:20

U SRBIJI će u subotu, 18. oktobra jutro biti mestimično sa slabom kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: N: Živanović

Na severu Vojvodine biće suvo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni, dok će se temperature kretati od četiri do 17 stepeni.

U Beogradu će ujutro na širem području grada biti moguća slaba kiša, a od sredine dana moguće je postepeno razvedravanje i najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.

