ČESTITKE STIŽU SA SVIH STRANA: "Večernje Novosti" slave 72. rođendan

"NOVOSTI" obeležavaju 72 godine postojanja, a taj značajan jubilej nije prošao nezapaženo.

ekipa Novosti

Letopis našeg društva

- KROZ ove 72. godine, koliko traju, "Večernje novosti" bile su prilježni letopis srpskog društva. Od tenzične Tršćanske krize, kada ste i nastali, pa sve do današnjih dana na vašim stranicama se pedantno beležila istorija našeg naroda i države, pa ste postali neizbežan i pouzdan dokumentarista. I ne samo to, umeli ste i umete da otvarate velike teme, da kritikujete negativne pojave, ali je konstanta vašeg delovanja - zaštita nacionalnog identiteta i negovanje tradicije. Želim vam još mnogo brojeva, velikih tema i zanimljivih priča, a naročito o takozvanom malom čoveku, što ja kao socijalista najviše volim u vašem pristupu - rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Istrajnost i predanost

- Svim zaposlenima i vernim čitaocima čestitam 72. godišnjicu postojanja "Večernjih novosti". Kroz sve ove godine, vaš medij je bio i ostao sinonim istrajnosti, predanosti, profesionalizma i objektivnosti. Kao takav, s pravom je stekao armiju vernih pratilaca koji "Novostima" svakodnevno ukazuju poverenje, najvredniju kategoriju koju jedan list može da zavredi.



Nerazdvojni decenijama

Na nama, koji smo čitav svoj život čitali i pratili rad vašeg lista, zajedno prolazeći kroz sve istorijske i društvene trijumfe i uspone, neizvesnosti i krize, jeste da vam poželimo još mnogo poslovnih i profesionalnih uspeha u periodu pred nama. Nadam se da ćete svojim delima i ubuduće opravdati visok renome stečen u dosadašnje 72 godine, kao i da velikom posvećenošću i entuzijazmom podignete standarde izveštavanja na još viši nivo - rekla je predsednica vlade Vojvodine, Maja Gojković

- Ja sam stariji od "Večernjih novosti" i dobro pamtim njihov i rođendan i imendan. Sećam se obrazloženja prilikom njihovog osnivanja - da će se razlikovati od ostalih novina po tome što će izlaziti uveče i tako nadoknaditi taj nedostatak. Odmah su izašle uveče, ali one za sutradan. Ne mogu da propustim da ne kažem da je prva moja fotografija u javnosti objavljena na srednjim stranicama "Večernjih novosti", kada je izašlo bibliofilsko izdanje moje poeme "Vera Pavladoljska". Tada sam prvi put došao u redakciju i od tada smo nerazdvojni - čestitao je književnik, Matija Bećković.

Znanjem za budućnost

- OD svog osnivanja "Večernje novosti" su negovane kao narodne, širokopopularne novine koje svoj stil i način izlaganja prilagođavaju manje zahtevnim čitaocima.

Poslednjih decenija one ostaju novine za ceo srpski informativni prostor, ali posebno ističu kulturno-obrazovne svrhe. Danas se znanjem kupuju budućnost i trajnost, pa se spremajmo za srećnu i uspešnu stogodišnjicu lista. Nije to tako daleko.

Srećno vam bilo - rekao je Dragan Stanić, predsednik Matice srpske.

Drugačije od početka

- ČESTITAM vam 72. rođendan, "Večernje novosti" pamtim još od ranog detinjstva, jer su bile čitane kao nova vrsta informativnih novina, koja je bila fleksibilnija i zanimljivija u nekim oblastima od, na primer, "Politike" kao partijskog lista. "Novosti" su sa veoma zanimljivim člancima i pričama i naročito sa fotografijama koje su prvi put objavljivane iz sveta šou-biznisa i sporta, bile izuzetno zanimljive za najširi krug čitalaca. I, naravno, kao i sve novine menjale su svoj stil u odnosu na postojeća društveno-politička zbivanja - izjavio je Duško Kovačević, dramski pisac.

I oštrina i dubina

- REDAKCIJI "Večernjih novosti" upućujem iskrene čestitke na profesionalnom radu i informisanju građana regiona. U složenom društveno-političkom ambijentu niste posustali pred haosom komercijalizacije medijskog prostora, niti ste popustili pred senzacionalizmom, tabloidnošću, crnom hronikom, relativizacijom i manipulacijom informacijama. Više od sedam decenija ostajete na putu objektivnog informisanja, analizirajući, istražujući, istovremeno sa izraženom nacionalnom i državnom notom. Svesni dostupnosti informacija i brzine informisanja u sve zahtevnijem digitalnom svetu, sa istim zadatkom objektivnog zastupljeni ste i na polju digitalnih medija.

Vaša posvećenost kvalitetnom novinarstvu, pisanju koje ima oštrinu i dubinu i način na koji ne odustajete od priča "običnog" čoveka, ostavlja ozbiljan trag u medijskom prostoru. Želim vam još puno uspešnih tiraža i da istrajete u novinarskoj etici - čestitao je Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Hrabrost vas održala

- SVIM urednicima, novinarima i svim zaposlenima u "Večernjim novostima" upućujem najiskrenije čestitke povodom 72. rođendana. Sve pohvale za dugotrajnost na medijskom nebu i što ste uspeli da se održite zahvaljujući vašoj hrabrosti u izazovnim vremenima. Želim vam da budete najčitaniji u periodu koji dolazi, jer vaša objektivnost jeste za poštovanje i praćenje - Ministar informisanja, Boris Bratina.

Čuvari našeg identiteta

- VIŠE od sedam decenija trajete kao pouzdan svedok vremena, dosledno čuvajući najviše profesionalne i etičke standarde novinarstva, ali i kao čuvar našeg jezika i pisma. Negujući ćirilicu i istinske vrednosti javne reči, potvrdili ste da ste medij u službi građana, koji doprinosi očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta našeg naroda.

Vaš kontinuirani uspeh, tiraž i prisustvo u digitalnom prostoru svedoče o posvećenosti, doslednosti i sposobnosti da prepoznate duh vremena, pri tome ne odričući se temeljnih vrednosti koje su obeležile istoriju "Novosti".

Želim vam da u godinama koje dolaze nastavite smelo i odvažno da koračate putem istine, profesionalizma, na ponos svoje čitalačke publike i u službi Srbije. Svim zaposlenima u "Večernjim novostima" upućujem najsrdačnije čestitke povodom obeležavanja 72 godine postojanja i uspešnog rada - Ministar kulture, Nikola Selaković.

Veliki doprinos

- RAZVOJ novinarstva u Srbiji nezamisliv je bez doprinosa "Večernjih novosti". Uz čestitke za 72. rođendan, želim vam još mnogo uspešnih godina - Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar.

Posebno mesto u javnom prostoru

- POVODOM 72 godine postojanja i rada lista "Večernje novosti", upućujem vam iskrene čestitke, uz izraze poštovanja za sve što ste u tom periodu ostvarili na medijskoj i društvenoj sceni Srbije.



Patriotski pristup

- PUNE 72 godine "Večernje novosti" su simbol profesionalnog novinarstva i želim vam da takvi trajete i u budućnosti. Biti svedok turbulentnih sedam decenija na ovim prostorima, pa još biti hroničar i objektivni tumač svih značajnih događaja, predstavlja ogroman profesionalni i poslovni uspeh.

Kroz "Večernje novosti" prošle su generacije novinara, urednika, foto-reportera i ostalih zaposlenih, a uz vaše tekstove stasale su generacije čitalaca. Osim toga, "Večernje novosti" predstavljaju jednog od medijskih čuvara našeg pisma ćirilice, što vas zajedno sa patriotskim pristupom problematici svrstava među medije od posebnog značaja.

U svoje i u ime Narodne skupštine Republike Srpske čestitam vam 72 godine uspešnog rada - NENAD STEVANDIĆ, predsednik Skupštine RS

Više od novina

- "VEČERNjE novosti" su više od novina - one su institucija koja već 72 godine čuva istinu, jezik i duh Srbije. Tokom svih tih decenija bili ste uz narod, na svakom koraku istorije, beležeći i najteže i najslavnije trenutke naše zemlje.

Kao ministar poljoprivrede, ponosan sam što ste uvek posvećeno izveštavali o srpskom selu, našim poljoprivrednicima i hrani koja predstavlja temelj identiteta našeg naroda.

Želim vam da i ubuduće ostanete simbol kredibilnosti, snage pera i profesionalnog novinarstva - na ponos Srbije i svih vaših čitalaca - DRAGAN GLAMOČIĆ, ministar poljoprivrede

Posvećeno izveštavanje

- ČESTITAM od srca redakciji i čitaocima "Večernjih novosti" 72. rođendan! Više od sedam decenija hroničar ste događaja i vremena i posvećeno izveštavate građane o svim važnim temama. Želim vam da, čuvajući tradiciju i verne čitaoce, u godinama pred nama novinske stupce punite samo lepim vestima - DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ, ministar rudarstva i energetike

Za dobro naroda

- JEDAN sam od onih čija porodica decenijama čita "Večernje novosti". Drugima pripadaju epizode, a "Novostima" trajanje.

Želim vam da i dalje trajete onako uspešno kao protekle 72 godine, pre svega za dobro vaših čitalaca, ali i celog našeg naroda i države - MILOVAN BOJIĆ, direktor IKVB "Dedinje"

Glas koji se poštuje

- SEDAM decenija i još dve godine vašeg postojanja svedoče o upornosti, profesionalizmu i sposobnosti da se menjate, a da pritom ostanete verni svom identitetu. U vremenu kada se istina meri brzinom, a reč često gubi težinu, vi ste ostali uporište pouzdanog novinarstva i čuvari javne reči. Kao generacija koja je uz vas rasla i sazrevala, znamo da "Novosti" nisu samo list, već deo svakodnevice i arhiva jednog naroda.



Doprinos profesiji

- ČESTITAM vam 72 godine postojanja, uz iskrene izraze poštovanja prema dugoj tradiciji vašeg rada i značajnom doprinosu novinarskoj profesiji. Izveštavanje vaše medijske kuće o poslovanju, novim linijama, inovacijama i modernizaciji naše flote predstavlja važan doprinos javnom razumevanju značaja nacionalne avio-kompanije. U ime "Er Srbije" i u svoje lično ime, želim vam da ostvarite mnoge profesionalne uspehe i u godinama koje dolaze - Jirži Marek, generalni direktor "Er Srbije"

Čuvar istine

- "VEČERNjE novosti" su više od novina - one su čuvar istine, tradicije i nacionalnog identiteta. Već 72 godine stoje uz svoj narod, profesionalno i odgovorno, u službi Srbije. Čestitam jubilej, uz želju da nastavite da budete pouzdan oslonac javnosti i glas koji se poštuje - BRANISLAV MALOVIĆ, izvršni direktor "Er Srbije"

Bez "Novosti" dan nije dan

- Dan bez "Novosti" i nije dan, zato se treba radovati "Novostima" jer znaš da je dan počeo kako treba - MILAN KNEŽEVIĆ, lider DNP Crne Gore

Verni narod gleda u vas

- UVEK uz svoj verujući narod, posvećeni nama u Crkvi, u zemlji i rasejanju, vi ste deo našeg duhovno-kulturnog miljea. Radujemo se svakom novom primerku, svakom vašem prilogu na elektronskim medijima, poput serijala "Monaški kuvar". Živi, zdravi i srećni bili na mnoga leta - ARHIMANDRIT NIFONT, iguman Male Remete

Uz Srbe na Kosmetu

- Novosti su za Srbe na Kosovu i Metohiji ne samo jedno od brojnih glasila, već medij koji prati i mogu slobodno reći deli sudbinu našeg naroda. Zahvalni smo "Novostima" na brojnim humanitarnim akcijama i pomoći najugroženijem stanovništvu, porodicama sa više dece, bolesnima, nemoćnima...Srećan vam rođendan i ostanite i dalje sa nama i uz nas u ovim teškim vremenima koja će, nadamo se proći - Ljiljana Šubarić, gradonačelnica Gračanice

Vi ste ponos svih nas

- Bili ste, ostali i bićete svetao primer i vašeg esnafa, ali i rodoljublja, i humanosti. To je ono što "Novosti" čini ponosom svih nas - DR ALEKSANDAR PAJIĆ, prvi čovek Šapca.

Podrška nam mnogo znači

- Iako već zbog zabrane prištinskih vlasti u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji ne stižu beogradski štampani mediji, znamo da se svi događaji i nedaće kojima smo izloženi verodostojno prenose do naših ljudi u centralnoj Srbiji, a posredstvom vašeg sajta i svuda u svetu. Čestitam vam rođendan i da i dalje budete uz naš narod na Kosmetu jer ste čuvari istine i ćiriličnog pisma, ali i podrška koja nam mnogo znači - Dr Zlatan Elek, predsednik Srpske liste:

Uvek na strani pravde

- "VEČERNjE novosti" pune 72 godine predstavljaju etalon profesionalnog i objektivnog novinarstva. "Večernje novosti" svojim tekstovima 72 godine, iz dana u dan, potvrđuju i dokazuju šta znače tačnost, odgovornost, objektivnost i odmerenost u izveštavanju. I kako se o najvažnijim temama, od društveno-političkih pitanja, preko ekonomije, do ekologije, kulture, sporta, može pisati argumentovano, snažno, sažeto i studiozno. Bili ste uvek na strani Srbije. Na strani istine i pravde. Na strani naroda, i njegovih interesa - ŽARKO MIĆIN, prvi čovek Novog Sada

Srpska ceni "Novosti"

- UZ Republiku Srpsku ste bili, od početka, s ljubavlju, brigom, pažnjom, razumevanjem i željom da pomognete što god više možete. I veliki ste nam doprinos dali i dajete. I Republici Srpskoj i svakoj našoj opštini i gradu, gde svakodnevno stižete. Hvala vam veliko i srećan vam praznik - DR ŽELIMIR NEŠKOVIĆ, Parlament BiH

Šta ima novo ?

- U SUSRETIMA, često, oduvek jednako, ljudi počinju razgovor pitanjem: "Šta ima novo?" Svi žele da prvi uhvate i prenesu novost. Tako su privilegovani kao nosioci prvog glasa. I to traje. Novi događaji se umnožavaju, a isto pitanje ostaje. Najpre su stotine hiljada davale isti odgovor. Sad se zbog trke u kojoj smo broj smanjio, ali se odgovor na pitanje iz naslova ovog svedočenja nije promenilo. Na pitanje gde će naći šta se novo dogodilo, stiže odgovor: 'Kupi Novosti!'. - Miro Vuksanović, književnik.

Hvala vam na poverenju

- Čestitam vam rođendan, sa željom da vam naredna godina bude ispunjena radošću i srećom, istom onom, koju sam ja osetila kada sam dobila nagradu "Žanka Stokić". Vi ste svojim glasom doprineli takvoj odluci, hvala vam na poverenju i živeli! - Nela Mihailović, glumica.

Ispisujete istoriju

- Večernje novosti su institucija koja duže od sedam decenija ispisuje istoriju našeg naroda, beležeći svaki uspeh, svaki podvig i svaku borbu, od sporta do kulture, od politike do svakodnevnog života. Kao neko ko dolazi iz sveta sporta, posebno cenim način na koji ste, sa pažnjom i poštovanjem, godinama pratili naše sportiste i njihove uspehe koji su postali sastavni deo našeg nacionalog identiteta. Uz čestitke za 72. rođendan želim vam da i u godinama koje dolaze ostanete pouzdan svedok vremena, a vaš rad ostane primer istrajnosti i profesionalizma - poručio je Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije

Čuvari ćirilice

- Dugo vas čitam i pratim, posebno bih istakao da ste ostali verni čuvari ćirilice, raduje da ste ostali efikasni, dosledni svojoj politici, svom patriotskom stavu. Vaša sportska rubrika uvek je posvećivala značajnu pažnju Crvenoj zvezdi, verujemo da će se to i u budućnosti nastaviti - kaže Svetozar Toza Mijailović, predsednik FK Crvena zvezda.

Dugo sarađujemo

- Čestitam "Novostima" 72. rođendan. Bi ste medij koji je uvek imao blisku i redovnu saradnju sa Vaterpolo klubom Partizan. Uvek su nam novinari "Novosti" rado viđeni gosti na utakmicama Partizana. Nadam se da ćete još dugo da pišete o sportu, vaterpolu i Partizanu .- kaže direktor VK Partizan Dejan Jovović

Kvalitet i poverenje

- Trajanje je pokazatelj uspeha, kvaliteta i poverenja koje čitaoci imaju u "Večernje novosti". Povodom 72. rođendana želim da trajete još mnogo decenija i ostanete list kome se veruje - poželela je Anđela Đurašković Mrđa

Plemeniti vaš simbol

- Za mene je akcija u kojoj se nagrađuje najplemenitiji podvig godine biti i ostati simbol vaše kuće. Srećan rođendan - rekao je Milan Popović

Sećanje na detinjstvo

- Sećam se kako je moj deda Aca svakodnevno iz jutarnje šetnje i kupovine dolazio sa "Večernjim novostima" u ruci. Od tada, volim i čitam novine koje me sećaju na detinjstvo i u kojima sam i imala čast da se nađem. Srećan rođendan - rekla je Marina Kotevski Mandić

Tradicija kao inspiracija

- Čestitam "Večernjim novostima" na više od sedam decenija izuzetnog novinarstva. Neka vaša tradicija kvalitetnog izveštavanja nastavi da inspiriše i izaziva pažnju kako starih, tako i novih generacija čitalaca - rekla je Ena Popov

Verni ste profesiji

- Želim da vam još mnogo eksluziva, pravih priča i istinitog novinarstva koje poštuje svoje čitaoce. Srećan rođendan i da trajete još dugo - verni novinarskoj profesiji i da nikada ne izneverite poverenje čitalaca - rekla je Svetlana Ceca Ražnatović

Izuzetna saradnja

- Čitam "Večernje novosti" i imam izuzetnu saradnju sa vama. Drago mi je što uvek posećujete pažnju muzici. Želim vam srećan rođendnan i profesionalan odnos prema sagovornicima kakav ste i do sada imali - Viki Miljković

Pamtim vas od detinjstva

- Danas je vaš divan dan, redakcija ste kakvu pamtim još od detinjstva i sa vama lepo i uspešno sarađujem svih ovih godina. Želim vam srećan 72. rođendan, da doživite još mnogo takvih. Od srca iskrene čestitke i ostanite isti - poželela je Snežana Đurišić.

Prijatelji, uzdravlje!

- Dragi moji prijatelji, pozdravljam sve zaposlene u "Večernjim novostima". Čestitam vas od srca 72. rođendan. Živeli i uzdravlje - rekao je Željko Samardžić

Da trajete još dugo...

Kompaniji "Novosti" čestitam 72. rođendan sa željom da trajete bar još toliko. Sve najlepše! - Ana Bekuta

Ostanite najbolji

- Kako to zvuči impozantno, 72 godine. Srećan vam rođendan,želim vam da budete još uspešniji i čitaniji, ako je to ikako moguće, jer ste najbolji. "Novosti", volim vas! - rekla je Ilda Šaulić.

Simbol poverenja

- "Večernje Novosti" se redovno čitaju u mojoj kući. Vi ste jedan od glavnih izvora informisanja. A, na saradnju sa "Novostima" tokom sve četiri decenije mog rada nikada nije pala ni senka. Zahvalna sam vam na objektivnosti i profesionalizmu. Mislim da ste vi ne samo kod mene, već svuda, simbol za poverenje. - podelila je Dragana Mirković.

Iskrene čestitke

- SA iskrenim poštovanjem i zadovoljstvom čestitam 72. rođendan "Večernjim novostima" - mediju koji decenijama neguje profesionalne standarde i doprinosi informisanju i kulturi našeg društva. U vremenu brzih promena, vaša istrajnost i posvećenost istini zaslužuju duboko poštovanje. Želim vam da i dalje inspirišete i oblikujete javnost svojim znanjem, integritetom i vizijom budućnost- Veselin Jevrosimović, predsednik Srpskog atletskog saveza.

Blistave stranice

- VAŠ list predstavlja pouzdan izvor informacija i mesto koje oblikuje medijsku scenu naše zemlje. Želim vam da nastavite da objektivno, istinito i pravovremeno informišete javnost, uz još više blistavih stranica - Simo Salapura, prvi čovek Zrenjanina.

Balans i istrajnost

Već 72 godine u centar pažnje stavljate običnog čoveka, pa su te životne priče i reportaže glavni razlog moje višedecenijske odanosti štampanom izdanju Novostim a poslednjih godina i vašem portalu. Čestitke na sjajnom balansu i istrajnosti - Vladan Vučković, direktor TO Paraćina

Najbolje za čoveka

Nižete godine postajanja, ali su Novosti uvek mlade, vedrei posvećene, sa briljantnom formom najboljeg čoveka. A čovek je uvek bio u središtu vašeg delanja i to je ono što vas čini izuzetnim - Aleksandra Delić, Šabačko pozorište.

Lideri u regionu

Kada se neko duže od sedam decenija izdvaja kvalitetom, objektivnošću i tačnim informacijama, bez dileme je lider javnog informisanja. A, "Novosti" to svakako jesu, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Čitanje "Novosti" je porodična tradicija jer ih je još moj deda redovno kupovao - dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva.

Temeljac novinarstva

- Uz zahvalnost za dosadašnju saradnju, želim još puno uspešnih godina i da i dalje budete kamen temeljac srpskog novinarstva na kome će stasavati nove generacije - Boban Đurović

Svetlost istine

Nastavite da čuvate svetlost istine, čast novinarskog pera i kodeks najviših etičkih, moralnih, i humanističkih vrednosti. Neka objektivnost bude vaš imperativ, a čovek mera svih težnji i pogleda - Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša.

Ceo život sa vama

Otkad pamtim, moj pokojni deda po majci Ante Vidošević, pilot, kupovao je svakodnevno dva dnevna lista. Jedan od njih već tridesetak godina nije sa nama, baš poput mog dede, a drugi je, pogađate, "Večernje Novosti". Zašli ste u svoju osmu deceniju, a ja sam sa Novostima više od pola vašeg i ceo svoj život. I ne samo to, već su i Novosti uz mene i Leskovačku školu stripa skoro 30 godina, koliko i postoji, neprekidno izveštavajući o onome što škola radi. Uz nadu da ćemo zajednički istrajati u misiji unapređewa devete umetnosti u Srbiji, čestitam "Večernjim novostima" 72. rođendan, sa željom da ih bude makar duplo toliko - Marko Stojanović, strip scenarista

Bliski sa čitaocima

- ČESTITAM vam Dan "Novosti", uveren da će stranice te slavne "kuće", ionako, blistave, biti još sjajnije, jer to dosadašnja naša iskustva kazuju. Čuvari ste profesije u iskonskom smislu, uvek ste bliski sa čitaocima i sjajni čuvari našeg jezika i naše i Vukove genijalne ćirilice - Lazar Kršić, Manastir Tavna

Novine koje dugo traju

- DUGO je trajanje "Novosti", 72 godine, i želim vam još mnogo uspešnih godina. Kreatori sadržaja su i dopisnici i zahvaljujući njima i mali gradovi su zastupljeni u vašim novinama. Želim da kao i do sada podstičete i negujete humanost. Posebno je vredna akcija "Najplemenitiji podvig godine" - SLOBODAN JOVIČIN, davalac krvi Kikinda.

Čuvari identiteta

- ČESTITAM vam godišnjicu postojanja i uspešnog rada. Decenijama negujete tradiciju ozbiljnog novinarstva, posvećenosti istini i profesionalnim standardima - GORAN SELAK, predsednik SP Srpske

Uvek uz svoj narod

- "NOVOSTI" su, uvek bile, i sada su, uz svoj rod ma gde živeo, kao najbolji most između zavičaja i rasejanja. Ta brižnost i posvećenost je samo jedan od bisera ove "kuće", koja je, kod nas na Majevici, stalno "kod kuće" - DR RADO SAVIĆ, načelnik Lopara

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć