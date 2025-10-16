Društvo

VUČIĆ ČESTITAO "NOVOSTIMA" 72. GODIŠNJICU POSTOJANJA I RADA: Očuvanje nacionalnih vrednosti vaš imperativ

NOVINARIMA, urednicima i svim zaposlenima u dnevnom listu "Večernje novosti", od srca čestitam 72. godišnjicu postojanja i rada.

ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО НОВОСТИМА 72. ГОДИШЊИЦУ ПОСТОЈАЊА И РАДА: Очување националних вредности ваш императив

Foto: Dragan Milovanović

Vaša kompetentnost i posvećenost istini pokazuju da ste uvek znali da prepoznate interese građana i da teme od značaja za narod i državu oblikujete odgovornom i ozbiljnom uređivačkom politikom. Analitički i istraživački pristup novinarstvu, vernost publici i verodostojnost informacija, izgradili su snažan most poverenja između čitalačke publike i vaših izdanja.

Očuvanje nacionalnih i patriotskih vrednosti, kao i svest o odgovornosti pred javnošću za napisanu i izgovorenu reč, bili su i ostali jedan od imperativa vaše medijske kuće, što čitaoci uvek prepoznaju i nagrađuju poverenjem koje traje.

Upravo je ta iskrena interakcija sa čitaocima, otvorenost za kritike i sugestije, inovativnost i praćenje svetskih standarda u plasiranju informacija, doprinela tome da "Večernje novosti" već decenijama predstavljaju merilo kredibiliteta na medijskoj sceni Srbije i regiona.

Od dana osnivanja, velika novinarska imena "Večernjih novosti" beležila su brojne istorijske trenutke o kojima je javnost obaveštavana tačno i blagovremeno, čime su postavljeni uzusi brzine i tačnosti informacija za mnoge medijske kuće. Vaša posvećenost istini i interesima građana omogućila je čitaocima da donose odluke i u najtežim vremenima.

Želim vam još mnogo godina uspešnog rada i snažan razvoj u svim oblastima poslovanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMA I POEZIJA U SLUŽBI HUMANOSTI: Predstava „Bogojavljenje“ oduševila publiku u Fondaciji Mozzart

DRAMA I POEZIJA U SLUŽBI HUMANOSTI: Predstava „Bogojavljenje“ oduševila publiku u Fondaciji Mozzart