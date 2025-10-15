Društvo

POGLEDJATE – ČUVARI SRPSKOG NEBA: Raketaši PVO i PRO Vojske Srbije na obuci na najmodernijim kineskim sistemima (FOTO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 10. 2025. u 16:45

PRIPADNICI artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, koje su u prethodnih nekoliko godina opremljene savremenim sredstvima ratne tehnike, svakodnevno se obučavaju kako bi očuvali visok nivo borbene gotovosti za odbranu važnih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.

ПОГЛЕДЈАТЕ – ЧУВАРИ СРПСКОГ НЕБА: Ракеташи ПВО и ПРО Војске Србије на обуци на најмодернијим кинеским системима (ФОТО)

Foto Vojska Srbije

Intenzivna obuka izvodi se i u jedinicama 250. raketne brigade za PVD naoružanim novim raketnim sistemom HQ-17AE, koji je prošle godine uveden u naoružanje Vojske Srbije.

Foto Vojska Srbije

Proces obuke je koncipiran tako da obezbedi vrhunski osposobljene i uvežbane pojedince i borbene posluge, uz maksimalno iskorišćenje deklarisanih borbenih mogućnosti ovog sistema.

Foto Vojska Srbije

Kroz simulirane situacije približne onim koje se mogu očekivati u realnim uslovima, uvežbavaju se sve radnje i postupci u pripremi i izvođenju protivvazduhoplovnih dejstava, počev od ciklusa pretovara i naoružavanja raketama, preko marševanja i zauzimanja borbenog rasporeda, zaključno sa borbenim radom posluga raketnog sistema.

Foto Vojska Srbije

Raketni sistem za PVD HQ-17AE namenjen je za protivvazduhoplovnu odbranu malorazmernih vojnih objekata, značajnih administrativno-političkih i privrednih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca.

Foto Vojska Srbije

Foto Vojska Srbije

Može gađati različite tipove aviona, helikoptera, bespilotnih letelica, krstarećih raketa i projektila zemlja-vazduh, u svim uslovima gađanja, iz mesta i pokreta.

Foto Vojska Srbije

Nabavkom ovog sistema nastavlja se sa daljim unapređenjem sposobnosti 250. raketne brigade, koja je nosilac vatrene moći u sistemu protivvazduhoplovne odbrane Republike Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina! Trampovo laskanje Melonijevoj
Svet

0 0

"Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina!" Trampovo laskanje Melonijevoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u utorak je odao veliku počast italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, rekavši da može da bude "nadahnuće svima". "Đorđa Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

14. 10. 2025. u 19:36

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku