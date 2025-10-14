KANDIDAT VJT U BEOGRADU ZA TUŽILAČKI SAVET: Tužilac koji je zastupao optužnice protiv Haradinaja, Marjanovića i za "Ribnikar"

KOLEGIJUM Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, najvećeg tužilaštva u Srbiji, podržao je danas kandidaturu javnog tužioca Nikole Uskokovića za izbornog člana Visokog saveta tužilaštva.

Foto: Novosti

Izbori za članove Saveta iz reda javnih tužilaca zakazani su za 23. decembar ove godine. Uskoković je rukovodilac prvostepenog krivičnog odeljenja za opšti kriminal u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje se bavi najtežim krivičnim delima izvršenim na teritoriji glavnog grada, kao što su Teško ubistvo, Ubistvo, Silovanje, Otmica, Iznuda, Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i druga teška krivična dela.

Najpoznatiji medijski predmet u kojem je optužnicu zastupao Uskoković je slučaj “Ribnikar”, koji je po svim okolnostima tragičnog događaja jedan od najtežih predmeta ikad u srpskom pravosuđu.Takođe je u toku prvog prvostepenog postupka zastupao optužnicu protiv okrivljenog Zorana Marjanovića, što je rezultiralo osuđujućom presudom kojom je Marjanoviću izečena maksimalna kazna zatvora od 40 godina, nakon čega mu je ponovo određen pritvor.

Foto D. Milovanović

RADNA BIOGRAFIJA

Nikola Uskoković je rođen 1981. godine u Beogradu. Nakon završenog Pravnog fakulteta, karijeru je gradio u pravosudnim institucijama. Pripravnički staž obavio je u nekadašnjem Trećem opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu, u periodu od 2008. do 2010. godine.

Nakon položenog Pravosudnog ispita u aprilu 2010. godine, tokom iste godine, sve do februara 2011. godine radio je u Tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, gde je, u sklopu projekta ''Visiting Young Professionals" koji je organizovala Evropska komisija, bio angažovan u tužilačkom timu koji je zastupao optužnicu u prvom ponovljenom suđenju u istoriji tog suda, u postupku koji se vodio protiv okrivljenog Ramuša Haradinaja i drugih.Po povratku u Republiku Srbiju u maju 2011. godine zasnovao je radni odnos u Višem sudu u Beogradu, gde je kao sudijski pomoćnik bio raspoređen u krivičnom vanpretresnom veću i sudskoj upravi, a od novembra 2013. godine raspoređen je u Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu kao sudijski pomoćnik u veću koje je postupalo u predmetima organizovanog kriminala i ratnih zločina.U junu 2017. godine, preuzet je u Tužilaštvo za organizovani kriminal, gde je obavljao poslove savetnika – tužilačkog pomoćnika.

U decembru 2018. godine, izabran je za zamenika javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, a odmah zatim premešten u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, gde je obavljao funkciju do februara 2022. godine. Od februara 2022. godine bio je upućen u Više javno tužilaštvo u Beogradu, gde je postupao u prvostepenom krivičnom odeljenju za opšti kriminal, a od septembra meseca 2022. godine obavljao je i poslove zamenika rukovodioca tog odeljenja.

Pored toga, od strane Glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određen je za kontakt tačku za brzu razmenu informacija sa policijom i osnovnim javnim tužilaštvima u predmetima u kojima su oštećena lica novinari, advokati i nosioci pravosudnih funkcija.

Od maja 2023. godine bio je raspoređen na mesto rukovodioca prvostepenog krivičnog odeljenja za opšti kriminal u kojem je postupao i kao javni tužilac i obrađivač predmeta. Nakon isteka upućivanja u Više javno tužilaštvo u Beogradu u februaru 2024. godine nastavio je da postupa kao javni tužilac u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, sve do juna meseca iste godine kada je stupio na funkciju u Više javno tužilaštvo u Beogradu, nakon okončanog postupka izbora.

Po stupanju na funkciju, odlukom Glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo je raspoređen na mesto rukovodioca prvostepenog krivičnog odeljenja za opšti kriminal u kojem postupa i kao obrađivač predmeta.

Član je Programskog saveta Pravosudne akademije i angažovan kao mentor za pripremu polaganja završnog ispita polaznika početke obuke i mentor za obuku polaznika početne obuke.Govori engleski jezik i učesnik je brojnih seminara, kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu.