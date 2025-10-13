DIRLJIVO, PRVA SLIKA ALONA OHELA S PORODICOM: Posle dve godine i pet dana majka dočekala da ga zagrli (FOTO)

DRŽAVLjANIN Srbije Alon Ohel, koji je jutros posle dve godine i 5 dana pušten iz zarobljeništva Hamasa, konačno je sa svojom porodicom!

Foto: X

Posle prelaska punkta i lekarskih pregleda, usledio je i dugoočekivani susret oslobođenih s porodicama.

Na fotografiji se vidi nasmejani Alon s roditeljima, bratom i sestrom koji ne skidaju osmeh s lica.

Freed hostage Alon Ohel has been reunited with his family ❤️ pic.twitter.com/jOJVkhBPa8 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2025

(Kurir)