DIRLJIVO, PRVA SLIKA ALONA OHELA S PORODICOM: Posle dve godine i pet dana majka dočekala da ga zagrli (FOTO)
DRŽAVLjANIN Srbije Alon Ohel, koji je jutros posle dve godine i 5 dana pušten iz zarobljeništva Hamasa, konačno je sa svojom porodicom!
Posle prelaska punkta i lekarskih pregleda, usledio je i dugoočekivani susret oslobođenih s porodicama.
Na fotografiji se vidi nasmejani Alon s roditeljima, bratom i sestrom koji ne skidaju osmeh s lica.
(Kurir)
Komentari (0)