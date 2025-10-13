Društvo

DIRLJIVO, PRVA SLIKA ALONA OHELA S PORODICOM: Posle dve godine i pet dana majka dočekala da ga zagrli (FOTO)

Новости онлине

13. 10. 2025. u 11:08

DRŽAVLjANIN Srbije Alon Ohel, koji je jutros posle dve godine i 5 dana pušten iz zarobljeništva Hamasa, konačno je sa svojom porodicom!

ДИРЉИВО, ПРВА СЛИКА АЛОНА ОХЕЛА С ПОРОДИЦОМ: После две године и пет дана мајка дочекала да га загрли (ФОТО)

Foto: X

Posle prelaska punkta i lekarskih pregleda, usledio je i dugoočekivani susret oslobođenih s porodicama.

Na fotografiji se vidi nasmejani Alon s roditeljima, bratom i sestrom koji ne skidaju osmeh s lica. 

Državljanin Srbije Alon Ohel, koji je jutros posle dve godine i 5 dana pušten iz zarobljeništva Hamasa, konačno je sa svojom porodicom!

(Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!: U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)

"DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!": U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)