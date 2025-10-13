STIŽE NOVO ZAHLAĐENJE, CIKLON SA JADRANA DONOSI SNEG: Detaljna prognoza za ovu nedelju

I NAREDNIH dana u Srbiji biće uglavnom suvo, promenljivo oblačno i vetrovito vreme, kako najavljuje meteorolog Marko Čubrilo, da bi nam od utorka stiglo zahlađenje. Očekuju se padavine, a na planinama i sneg.

- Od utorka sledeće nedelje hladnije. Krajem nedelje bi slab ciklon nad južnim Jadranom jugoistoku regiona mogao doneti padavine. Otopljenje je moguće posle 22. oktobra, ali ono za sada deluje relativno slabo i prolazno - ističe Čubrilo.

Prema njegovoj najavi, do utorka, 14. oktobra, umereno do znatno oblačno vreme, posebno na istoku regiona ali suvo uz pojačan severozapadni vetar i buru duž Jadrana.

Suvo i toplo vreme neće se dugo zadržati

- Temperature bi se do utorka u podne trebale kretati od 11 do 19 stepeni Celzijusa, što je ipak malo ispod proseka. U utorak bi se preko nas premestio oslabljen hladan front koji bi samo ponegde doneto kratkotrajnu kišu ili provejavanje snega predelima preko 1000 mnv, ali bi usledio zahlađenje - najavljuje Čubrilo.

Hladno vreme naredne sedmice

Sredinom sledeće nedelje u Srbiji hladnije uz maksimalne temperature od 7 do 14 stepeni Celzijusa, dok će duvati severni vetar, a duž Jadrana će se bura pojačati.

- U drugom delu nedelje prvo suvo uz hladne noći i moguće prve prizemne mrazeve, dok bi krajem nedelje slab ciklon nad južnim Jadranom mogao doneti kišu većem delu Srbije, delovima središnje BiH i većem delu Crne Gore - dodaje meteorolog.

Kako kaže, za sada se konkretnije padavine očekuju jedino nad Crnom Gorom, jugom i jugoistokom Srbije.

Od ovog datuma otopljenje

Mogućnost otopljenja, prema najavi Marka Čubrila, očekuju se nakon 22. oktobra ali još uvek nije poznato koliko bi ono bilo izraženo ili koliko bi potrajalo.

