OD OVOG DANA KREĆE PRAVA JESEN! Hladna jutra, pljuskovi, olujni intervali - evo šta nas sve čeka
DO kraja dana pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da će do kraja dana preovlađivati oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, dok se prava jesen očekuje od utorka, kada sledi pad temperature, hladnija jutra i postepeno naoblačenje praćeno povremenom kišom i pljuskovima krajem sedmice.
Do kraja dana pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusovih.
Sutra će na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.
U ostalim krajevima pretežno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u Pomoravlju, na jugozapadu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni Celzijusovih, a najviša od 17 do 21 stepeni Celzijusovih.
Prema najavi RHMZ, početkom sledeće sedmice biće promenljivo oblačno i u većini mesta suvo, uz najvišu temperaturu od 17 do 20 stepeni Celzijusovih.
Od utorka biće svežije, a u drugoj polovini sedmice i uz hladna jutra. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko - planinskim predelima, dok će u petak krajem dana na jugozapadu, a u subotu i u centralnim, južnim i istočnim krajevima doći do jačeg naoblačenja s kišom i lokalnim pljuskovima.
(Kurir)
