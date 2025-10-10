MINISTAR BALINT SE SASTAO SA AMBASADOROM MAĐARSKE: Nastavak saradnje i novi prijekti
MINISTAR nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint održao je u četvrtak sastanak sa ambasadorom Mađarske u Srbiji Jozefom Mađarom, a tema razgovora bila je razmatranje dosadašnjih projekata, kao i mogućnosti za produbljivanje dalje saradnje, saopštilo je danas Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.
Balint je podsetio da Srbija i Mađarska imaju dugogodišnju saradnju, koja datira još iz 2005. godine, kada je potpisan Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji.
On je posebno istakao značaj Memoranduma o razumevanju, koji je prošle godine potpisan sa Ministarstvom kulture i inovacija Mađarske, a kojim su se dve zemlje dogovorile da će obuhvatiti saradnju u oblasti digitalne inovacije, medicinskih i biotehnologija, kao i na polju zelene tranzicije.
Ministar Balint je pomenuo da je Mađarska zainteresovana za učešće u projektu BIO4 Kampusa, ali i naglasio mogućnost unapređenja programa razmene studentata kroz "Panonia" program.
On je istakao da očekuje da će uskoro posetiti Mađarsku povodom obeležavanja dva veka postojanja Mađarske akademije nauka, čiji je sam spoljni član.
Ambasador Mađar je uputio čestitke ministru Balintu zbog otvaranja kreativno-inovativnog i digitalnog centra "Ložionica", i zahvalio ministru što je upravo Mađarska bila zemlja partner na ovogodišnjem Sajmu tehnike i tehničkih dostignuća.
On je izrazio podršku ideji o jačanju veza između akademskih zajednica dve zemlje i istakao važnost inovacija u kontekstu budućih zajedničkih inicijativa.
Posebno je naglašeno značajno unapređenje saradnje u oblasti tehnologije i inovacija, kao i potencijal koji veštačka inteligencija može doneti u različitim oblastima.
Obe strane su izrazile zainteresovanost za dalji razvoj saradnje i organizovanje zajedničkih događaja, kako u Mađarskoj, tako i u Srbiji.
TRENUTAK KADA JE KIJEV UTONUO U TAMU: Više od pola grada bez struje usled ruskog masovnog napada (FOTO/VIDEO)
RUSKE rakete i dronovi u petak ujutru pogodili su energetsku infrastrukturu i stambena područja širom Ukrajine, usmrtivši sedmogodišnjeg dečaka u Zaporožju i ostavivši više od polovine Kijeva bez struje, saopštili su ukrajinski zvaničnici, piše Kijev post.
10. 10. 2025. u 07:34
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)