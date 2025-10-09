OSNIVA SE FAKULTET SRPSKIH STUDIJA: U nastavi i ruski jezik

U RESORNOM ministarstvu kažu da osnivanjem novog fakulteta Srbija dobija instituciju od državnog i nacionalnog značaja, namenjenu očuvanju, unapređenju i institucionalnom razvoju nacionalne kulture, jezika i identiteta

Na predlog Grada Niša, Ministarstvo prosvete pripremilo je Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu. Novi fakultet nastaće izdvajanjem tri postojeća departmana – za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost iz sastava niškog Filozofskog fakulteta.

- Osnivanjem novog fakulteta Srbija dobija instituciju od državnog i nacionalnog značaja, namenjenu očuvanju, unapređenju i institucionalnom razvoju nacionalne kulture, jezika i identiteta - kažu u Ministarstvu prosvete za RT Balkan.

Reč je o predlogu odluke, koji će se nakon pribavljanja mišljenja nadležnih državnih organa, a posebno Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Univerziteta u Nišu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, naći na sednici Vlade Srbije.

Prvi put za inicijativu o osnivanju Fakulteta srpskih studija čulo se na saboru "Ne damo Srbiju" održanom 12. aprila, ove godine. Jedan od govornika na skupu ispred Skupštine Srbije bio je prof. dr Miroslav Pešić sa Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu.

On je tada izneo da se Departman za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu suočava sa brojnim problemima, da su od 15 zaposlenih svedeni na sedam nastavnika, kao i da su izloženi stalnim pretnjama da će biti ugašeni.

- Tako slobodu i pravdu zamišljaju oni koji su na Filozofskom fakultetu dočekivali Kurtijevu dekanku Linditu Rugovu iz Prištine, oni kojima su strane diplomate i ambasadori omiljeni gosti. Oni nas optužuju da smo mi istoričari nacionalisti i veliko Srbi, a mi samo volimo svoj narod, poštujemo Ustav i zakone naše zemlje - naveo je on.

Kako je rekao taj Departman trpi najprizemnije udarce zbog "identitetskih vrednosti koje baštine".

- Nadamo se da ćemo uz vašu podršku predsedniče (Aleksandar Vučić) otvoriti Fakultet srpskih studija u Nišu, našu nacionalnu tvrđavu identitetskih nauka. Da će istorija i srbistika imati važno mesto u obrazovnom sistemu Srbije. Od Vas predsedniče očekujemo da stanete na čelo naše borbe. Borbe za identitetski utemeljenu, ali i ekonomski jaku, ujedinjenu, samostalnu i nezavisnu Srbiju - rekao je on.

Početkom jula, govorilo se i o osnivanju novog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je 4. jula na TV Pink da "treba razmišljati o stvaranju novog fakulteta na Beogradskom univerzitetu" i u tom kontekstu spomenuo izdvajanje Odeljenje Istorije sa Filozofskog fakulteta .

- Treba razmišljati da se možda Istorija i humanističke nauke izdvoje, a andragogiju i druge ostaviti na Filozofskom fakultetu - rekao je Vučić.

Inače, Filozofski fakultet u Beogradu je najduže ostao u blokadi i Vučić je tada rekao da mu je "žao dece što ne mogu da polažu, da uče zahvaljujući ostrašćenosti jednog dekana i anarholiberalnih blokadera".

