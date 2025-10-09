„Gradska čistoća“ na turneji - na „Dečijoj nedelji“ i u Zemunu

EKIPE Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd, nastavljaju svoja gostovanja uz svoj specijalno osmišljen i uzrastu prilagođen program, kroz edukativne eko-radionice za najmlađe Beograđane, i to u okviru manifestacije „Dečija nedelja“ na kojoj sa zadovoljstvom, ovo preduzeće godinama tradicionalno učestvuje.

Foto: JKP "Gradska čistoća"

U sredu 9. oktobra su se zaposleni ovog Odeljenja družili sa mališanima uzrasta od 3 do 6 godina i njihovim vaspitačima, u vrtiću „Pačija škola“ Predškolske ustanove „Dr Sima Milošević“ u Zemunu.

Mališani su učestvovali u edukativnoj eko- radionici, predvođeni omiljenim „Čistoćinim“ junakom- Čistkom, te su kroz igru i interaktivan rad učili kako se otpad pravilno odlaže, šta je reciklabilni otpad, kako se on ispravno sortira, šta je reciklaža, kako se ona sprovodi i zašto je važna za našu planetu.

Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća“ i njegovim zaposlenima veoma je važno da deca od najranijeg uzrasta razumeju značaj očuvanja životnog okruženja i brige o ekologiji i životnoj sredini. Istovremeno, izuzetno je važno da stiču svest o sopstvenoj ulozi kada je reč o ličnom doprinosu unapređenju reciklaže i zaštite životne sredine .

Iz tog razloga JKP „Gradska čistoća“ Beograd posebnu pažnju posvećuje edukaciji dece predškolskog, ali i školskog uzrasta, koju, kroz različite projekte zaposleni u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje, posvećeno uče o ovim temama.

Razdragani mališani su nakon ovog veselog druženja, od ekipa „Gradske čistoće“ dobili na poklon reciklažni set koji se sastoji od tri specifično brendirane kante za odlaganje plastične i metalne ambalaže, kao i papira i kartona. Na ovaj način mališani će svoja znanja o sortiranju reciklabilnog otpada moći da primene i u svom vrtiću.

Posebno oduševljenje je izazvala vožnja jednim od omiljenih vozila beogradskih predškolaca, a to je mini auto-čistilica, vozilo namenjenio čišćenju sitnog otpada u pešačkim zonama i na beogradskim ulicama, a koje funkcioniše na električni, odnosno ekološki prihvatljiviji pogon.

Na ovaj način su najmlađi Beograđani i juče u okviru „Dečije nedelje“ imali priliku da, kroz druženje sa ekipama „Gradske čistoće“ prošire svoja znanja o ekologiji, a nakon druženja preneće ih i svojim roditeljima, uz čiju pomoć i podršku će nastaviti da učestvuju u reciklaži.

JKP„Gradska čistoća“ će i u budućnosti nastaviti da osmišljava i sprovodi akcije u kojima će insistirati na solidarnosti u zaštiti životne sredine, ali i na brizi o najmlađim sugrađanima.