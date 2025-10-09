Društvo

„Gradska čistoća“ na turneji - na „Dečijoj nedelji“ i u Zemunu

Промо

09. 10. 2025. u 10:31

EKIPE Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd, nastavljaju svoja gostovanja uz svoj specijalno osmišljen i uzrastu prilagođen program, kroz edukativne eko-radionice za najmlađe Beograđane, i to u okviru manifestacije „Dečija nedelja“ na kojoj sa zadovoljstvom, ovo preduzeće godinama tradicionalno učestvuje.

„Градска чистоћа“ на турнеји - на „Дечијој недељи“ и у Земуну

Foto: JKP "Gradska čistoća"

U sredu 9. oktobra su se zaposleni ovog Odeljenja  družili sa mališanima uzrasta od 3 do 6 godina i njihovim vaspitačima, u vrtiću „Pačija škola“ Predškolske ustanove „Dr Sima Milošević“ u Zemunu.

Mališani su učestvovali u edukativnoj eko- radionici, predvođeni omiljenim „Čistoćinim“ junakom-  Čistkom,  te su kroz igru i interaktivan rad učili kako se otpad pravilno odlaže, šta je reciklabilni otpad, kako se on ispravno sortira, šta je reciklaža, kako se ona sprovodi i zašto je važna za našu planetu. 

Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća“ i njegovim zaposlenima veoma je važno da deca od najranijeg uzrasta razumeju značaj očuvanja životnog okruženja i brige o ekologiji i životnoj sredini. Istovremeno, izuzetno je važno da stiču svest o sopstvenoj ulozi kada je reč o ličnom doprinosu unapređenju reciklaže i zaštite životne sredine .  
Iz tog razloga JKP „Gradska čistoća“ Beograd posebnu pažnju posvećuje edukaciji dece predškolskog, ali i školskog uzrasta, koju, kroz različite projekte zaposleni u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje, posvećeno uče o ovim temama. 

Razdragani mališani su nakon ovog veselog druženja, od ekipa „Gradske čistoće“  dobili na poklon reciklažni set koji se sastoji od tri specifično brendirane kante za odlaganje plastične i metalne ambalaže, kao i papira i kartona. Na ovaj način mališani će svoja znanja o sortiranju reciklabilnog otpada moći da primene i u svom vrtiću.  
 Posebno oduševljenje je izazvala vožnja jednim od omiljenih vozila beogradskih predškolaca, a to je mini auto-čistilica, vozilo namenjenio čišćenju sitnog otpada u pešačkim zonama i na beogradskim ulicama, a koje funkcioniše na električni, odnosno ekološki prihvatljiviji pogon. 

Na ovaj način su najmlađi Beograđani i juče u okviru „Dečije nedelje“  imali priliku da, kroz druženje sa ekipama „Gradske čistoće“ prošire svoja znanja o ekologiji, a nakon druženja preneće ih i svojim roditeljima, uz čiju pomoć i podršku će nastaviti da učestvuju u reciklaži. 

JKP„Gradska čistoća“ će i u budućnosti nastaviti da osmišljava i sprovodi akcije u kojima će insistirati na solidarnosti u zaštiti životne sredine, ali i na brizi o najmlađim sugrađanima. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 0

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

FARSKA Ostrva i Crna Gora ukrštaju koplja na "Torsvoluru" u četvrtak uveče (20.45), u meču koji bi mogao značajno uticati na borbu za plasman u narednu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Obe selekcije traže treću pobedu u kampanji, ali dok domaćin dočekuje meč u naletu samopouzdanja, gosti iz Podgorice su u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

09. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU