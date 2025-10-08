GASTRONOMSKO-TURISTIČKI SUSRETI ŠKOLA: Održano 13. međunarodno takmičenje Gastus u Baru
OD 05.10. do 8.10.2025 održano je 13. Međunarodno takmičenje Gastus u Baru.
Manifestacija "Gastus" ove godine okupila preko 150 učesnika, od toga 50 nastavnika i direktora škola iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore.
U takmičarskim disciplinama "Jelo po izboru od brancina i restoranski desert od linzer testa" učenici 4/7, smera Kulinaraski tehničar, Tamara Mitrović, Pavle Dimitrijević i Novak Dačić predvođeni mentorom Žarkom Jovanovićem osvojili su Zlatnu medalju.
Gastus je manifestacija, pokrenuta pre 13 godina u Novom Mestu (Slovenija), u međuvremenu je prerasla u mrežu škola od Slovenije do Makedonije.
Takmičenja se održavaju jednom godišnje i to je odlična prilika da nastavnici i direktori razmenjuju iskustva , primere dobre prakse i proširuju saradnju kroz druge projekte.
Preporučujemo
Presolili ste jelo? Ništa ne brinite, evo kako da ga spasete
21. 09. 2025. u 19:00
TROŠI STRUJU KAO 65 FRIŽIDERA: Ovaj uređaj svi koristimo i plaćamo ogromne račune
22. 05. 2025. u 13:15
KOLIKO ČESTO KORISTITE PEK PAPIR? Potencijalno opasni po zdravlje, a ovo su alternative
17. 05. 2025. u 13:03
PLENKOVIĆ TVRDI: Pitanje vlasništva NIS-a biće uskoro rešeno
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.
08. 10. 2025. u 08:51
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)