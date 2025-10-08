GASTRONOMSKO-TURISTIČKI SUSRETI ŠKOLA: Održano 13. međunarodno takmičenje Gastus u Baru

OD 05.10. do 8.10.2025 održano je 13. Međunarodno takmičenje Gastus u Baru.

Foto: Društvene mreže/Printscreen

Manifestacija "Gastus" ove godine okupila preko 150 učesnika, od toga 50 nastavnika i direktora škola iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore.

U takmičarskim disciplinama "Jelo po izboru od brancina i restoranski desert od linzer testa" učenici 4/7, smera Kulinaraski tehničar, Tamara Mitrović, Pavle Dimitrijević i Novak Dačić predvođeni mentorom Žarkom Jovanovićem osvojili su Zlatnu medalju.

Gastus je manifestacija, pokrenuta pre 13 godina u Novom Mestu (Slovenija), u međuvremenu je prerasla u mrežu škola od Slovenije do Makedonije.

Takmičenja se održavaju jednom godišnje i to je odlična prilika da nastavnici i direktori razmenjuju iskustva , primere dobre prakse i proširuju saradnju kroz druge projekte.