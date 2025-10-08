DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA: Upamtite ove datume, čeka nas pravi obrt
NAJTOPLIJI dani ove nedelje biće petak i nedelja kada će temperatura u pojedinim mestima ići i preko 20 stepeni.
Posle jakog zahlađenja i snega početkom oktobra od četvrtka do kraja nedelje u Srbiji nas čeka promenljivo oblačno, ali toplije vreme u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni.
Prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom, očekuje se u četvrtak uveče u severnim, tokom noći ka petku, u petak ujutru i pre podne u ostalim predelima naše zemlje, najavio je Republički hidromneteorološki zavod (RHMZ).
- Maksimalne temperature će u pojedinim mestima ići i do 22 stepena. Prvog dana vikenda biće malo niže, a od sledećeg utorka dolazi nova promena vremena kada hladan front sa severa donosi naoblačenje, kišu i novi pad temperature. Sredina meseca donosi novo jače zahlađenje pa čak i sneg na planinama- kaže meteorolog Ivan Ristić i dodaje:
Ruska zima ne popušta
- Dakle, nova količina hladnog vazduha poreklom iz Rusije sredinom oktobra vratće sneg na planine, a možda ponegde, kao i prošli put, i u niže predele. To zavisi od jačine tog ciklona jer su prošlog puta modeli pokazivali da je ceo ciklon išao ka nama, a sada može da se desi da ne dođe baš do tolikih promena. Svakako pratimo situaciju jer ukoliko dođe do značajne promene može biti i dosta padavina.
Neobično vreme za oktobar
Naš sagovornik kaže i da ovo nije uobičajeno vreme za oktobar kao i da svetski meteorolozi najavljuju jaku zimu sa dosta snežnih padavina.
- Sličnu situaciju smo imali 2016. godine kada nije bilo Miholjskog leta, a imali smo jaku zimu kada se Dunav u januaru 2017. zaledio. Pošto očigledno neće biti pravog Miholjskog leta već neka zlatna jesen to može biti nagoveštaj za hladnu u snežnu zimu.
- Novo zahlađenje očekujem oko 25. oktobra s tim što ostaje da bi prvi sneg i u nižim predelima i u Beogradu mogao da se očekuje krajem novembra.
(Kurir)
