BUDIMO HUMANI: Pomozimo da mali Maksim živi

OBRAĆANjE majke malog Maksima prenosimo u celosti.

J. Ć.

Postovani, pišem Vam ja, mama malog Maksima Milenkovića iz Niša, i molim Vas da objavite jedan tekst sa molbom kako bi doprineli Maksimovom lečenju uz objasnjenje za sta se prikupljaju novcana sredstva .

U poslednje vreme često nam se povlači pitanje zar se za Maksima još uvek sakuplja novac? Zar nije već sve skupljeno?

Razumemo to pitanje. Zato želimo iskreno da objasnimo da jedan deo novca jeste sakupljen, ali ne za sve što je Maksimu potrebno.

Tokom akcije „Maraton za život“ sakupljena su sredstva isključivo za Maksimovu gensku terapiju. Taj novac je namenski sakupljen i uplaćen bolnici u Berlinu i namenjen je samo za taj jedan, vrlo specifičan i skup lek jer Maksim ima retku genetsku mutaciji i jedini je dečak u Srbiji sa tim oboljenjem.

Nažalost sam proces odobrenja, pripreme i primanja terapije traje dugo. Maksim i dalje čeka jer svaka faza ima svoje procedure koje su duge i jako složene.

Ali ono što mnogi ne znaju jeste da Maksim nakon te akcije nije aktivno prikupljao sredstva za svoje osnovne i svakodnevne potrebe, za rehabilitacije, tretmane, kontrole u inostranstvu, dijagnostiku, opremu, lekove i sve ono što mu je potrebno da preživi svaki dan.

Mi smo se do sada snalazili kako smo znali, zahvaljujući humanim ljudima, ponekoj donaciji, sms porukama i ogromnoj podršci svih vas.

Međutim Maksim je dete u vrlo teškom zdravstvenom stanju.

On ne hoda, ne govori, ne koristi ruke, ne jede samostalno, diše pomoću traheokanile i hrani se putem PEG-a (sonde direktno u stomaku).

Njegova bešika ne radi ponekad samostalno, pa se kateterizuje više puta dnevno, a svakodnevno ima i epileptične napade.

Možete samo da zamislite kako izgleda samo jedan nas dan. Dan uz Maksima zahteva kontinuiranu negu, opremu, medicinski materijal, svakodnevne tretmane, terapije i stručne rehabilitacije. Sve to košta, i to mnogo.

A nama, kao roditeljima, najveći je teret strah da zbog nedostatka sredstava Maksim ne izgubi ono što je mukom stekao, korak po korak.

Zato i dalje sakupljamo novac, jer Maksim mora da nastavi svoje lečenje i rehabilitaciju, mora da putuje na kontrole u inostranstvo, mora da ide na tretmane koji mu pomažu da odrzi telo i disanje.

I ono najvažnije je da se njegova borba ne završava genskom terapijom.

Terapija koju će primiti u predstojećem periodu je tek početak jedne nove faze.

Nakon što primi svoj lek, čeka ga dug, težak i neizvestan put. Učenje svakog pokreta iz početka, borba da podigne glavu, da napravi prvi korak, da jednog dana izgovori svoju prvu reč.

To nije čudo koje se dešava preko noći, već proces koji traje godinama i koji traži stalnu podršku.

Sve što smo do sada postigli, postigli smo zahvaljujuci ljudima velikog srca.

Zahvaljujuci vama Maksim diše, živi napreduje i dobija šansu.

Maksim danas ima sedam godina, i svaka njegova pobeda je borba svih nas koji verujemo u život, u upornost i u čuda.

Jer verujte, čudo je da je Maksim i danas sa nama.

Molim Vas da slanjem sms poruke 61 na 3800

pomognemo Maksimu da nastavi da se bori da dočeka svoj lek.

Pred njim je važan put u Nemačku gde ga očekuje medicinska evaluacija, prvi korak ka pripremi za primanje genske terapije koja mu može promeniti život.

Kontakt telefon majke: 0613263792

Foto privatna arhiva