OGLASIO SE AMSS: Kamioni na izlazu čekaju najviše dva sata - bez zadržavanja na putničkim terminalima
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.00 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju najduže 120 minuta.
Na graničnim prelazima Horgoš, Batrovci i Sremska Rača, na izlazu iz zemlje, teretna vozila se zadržavaju 120 minuta, a na Šidu 60 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
