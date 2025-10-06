Društvo

OGLASIO SE AMSS: Kamioni na izlazu čekaju najviše dva sata - bez zadržavanja na putničkim terminalima

В.Н.

06. 10. 2025. u 18:17

PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.00 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju najduže 120 minuta.

Foto: D. St.

Na graničnim prelazima Horgoš, Batrovci i Sremska Rača, na izlazu iz zemlje, teretna vozila se zadržavaju 120 minuta, a na Šidu 60 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

