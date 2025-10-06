DANAS SNEG, PA TEMPERATURE SKAČU IZNAD 20 STEPENI: Detaljna vremenska prognoza za sedmicu pred nama
DANAS umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, na severu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije pre podne sa slabim snegom.
Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Vreme narednih dana
U utorak pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom.
Zatim suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima, samo u sredu na istoku i jugu uz nešto više oblačnosti sa kišom. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 17 do 21 stepen, samo će se u sredu na jugu i jugoistoku zadržati hladnije sa maksimalnim temperaturama od 11 do 13 stepeni.
U ponedeljak novo naoblačenje sa kišom.
Preporučujemo
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)