DANAS SNEG, PA TEMPERATURE SKAČU IZNAD 20 STEPENI: Detaljna vremenska prognoza za sedmicu pred nama

В. Н.

06. 10. 2025. u 09:34

DANAS umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, na severu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije pre podne sa slabim snegom.

ДАНАС СНЕГ, ПА ТЕМПЕРАТУРЕ СКАЧУ ИЗНАД 20 СТЕПЕНИ: Детаљна временска прогноза за седмицу пред нама

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.

Vreme narednih dana

U utorak pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom.

Zatim suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima, samo u sredu na istoku i jugu uz nešto više oblačnosti sa kišom. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 17 do 21 stepen, samo će se u sredu na jugu i jugoistoku zadržati hladnije sa maksimalnim temperaturama od 11 do 13 stepeni.

U ponedeljak novo naoblačenje sa kišom.

