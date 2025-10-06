DANAS SNEG, PA TEMPERATURE SKAČU IZNAD 20 STEPENI: Detaljna vremenska prognoza za sedmicu pred nama

DANAS umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, na severu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije pre podne sa slabim snegom.

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.

Vreme narednih dana

U utorak pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom.

Zatim suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima, samo u sredu na istoku i jugu uz nešto više oblačnosti sa kišom. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 17 do 21 stepen, samo će se u sredu na jugu i jugoistoku zadržati hladnije sa maksimalnim temperaturama od 11 do 13 stepeni.

U ponedeljak novo naoblačenje sa kišom.