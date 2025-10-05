Društvo

PROGLAŠAVA SE VANREDNA SITUACIJA: U ovom mestu u Srbiji alarmantno

В.Н.

05. 10. 2025. u 14:06

U OPŠTINI Crna Trava proglašena vanredna situacija zbog teških vremenskih uslova.

Foto: Tanjug

Situacija u Crnoj Travi je alarmantna. Od četvrtka uveče cela opština je bez struje, a ne radi ponovo ni mobilna ni fiksna telefonija.

Oko 200 kilometara lokalnih puteva u opštini Crna Trava je neprohodno. Od teškog snega popadalo je drveće po putevima i sa sobom pokidalo električne vodove.

Crna Trava nema dovoljno ljudi, i ako ne stigne pomoć raščišćavanje bi moglo da traje danima.

U Crnoj Travi je jutros uvedeno vanredna situacija, potvrdio je predsednik opštine Slavoljub Blagojević.

On je izjavio da ovakva situacija nije zabeležena u poslednjih 50 godina, te da je elektromreža potpuno uništena. On je apelovao na nadležne službe i državne organe za hitnu pomoć, jer lokalne vlasti same ne mogu da saniraju posledice vremenske nepogode.

