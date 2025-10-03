DA LI ZNIMSKE GUME TREBA STAVITI ŠTO PRE ZBOG SNEGA? Montaža poskupela, a evo šta kaže vulkanize

S obzirom na to da se, osim u planinama, u većem delu Srbije ne očekuje sneg, stav saobraćajaca i vulkanizera je da, „zbog nekoliko dana hladnijeg vremena“, ne treba hitati da se na točkove umesto aktuelnih letnjih, stave zimske gume. Letnjim pneumaticima, naime, ne smeta kiša, a vožnja u ovakvim vremenskim uslovima može da bude bezbedna ako se pridržavate određenih pravila.

Večernje novosti

Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, moguće je da letnje gume imate na svom četvorotočkašu do 1. novembra, kada, opet zakonski gledano, treba da ih zamenite zimskim pneumaticima.

Usporiti i držati odstojanje i bezbedno je i sa letnjom gumom

Sa stanovišta bezbednosti, s obzirom na to da se narednih dana očekuje hladnije vreme za ovo doba godine, kišovito u većem delu zemlje ali i sa snegom u višim predelima, saobraćajci ukazuju da i u ovom periodu vožnja sa letnjim gumama ne mora da bude problematična, ali ako se vozači pridržavaju određenih pravila. Prvo i osnovno je, kako kažu, usporiti vožnju.

- Jer kiša se na kolovozu meša sa prljavštinom i uljem, a to onda stvara uslove za proklizavanje. Najsigurniji način da se to izbegne jeste usporiti vožnju. Na taj način, ako su vam na točkovima letnje gume, pomažete im da uspostave bolje prijanjenje sa kolovozom. Takođe zbog mogućnosti klizanja na vlažnom kolovozu, treba izbegavati naglo kočenje i kad god je moguće kočiti motorom. Konačno, važno je u ovakvim vremenskim uslovima održavati i nešto veće odstojanje sa vozilom ispred, kako bi imali dovoljno vremena da reagujete – savetuju saobraćajci.

Po njihovim rečima, uz pridržavanje ovih saveta, vozači ne bi trebali da imaju problema u saobraćaju dok je kišovito i hladnije, “jer ipak nas ne očekuje mraz”.

Ako, pak, putujete u planinske krajeve gde su i snežne padavine, osnovna preporuka je proveriti vremensku prognozu i stanje na putevima.

- Ako na putevima do destinaciji na koju putujete ima snega i leda, onda je ipak bezbednosno bolje rešenje zimska guma, iako ona po zakonu nije obavezna do 1. novembra. Dakle, nećete biti kažnjeni, ali ćete biti bezbedniji nego sa letnjim pneumaticima – objašnjavaju oni.

Dok nema leda, letnja guma na kiši je korektna

Što se tiče stava vulkanizera, oni takođe kažu da u ovom trenutku nema preke potrebe za stavljanjem zimskih guma pre 1. novembra, pogotovo jer se nakon ovog zahlađenja na početku oktobra opet očekuje topliji period.

- Ko ne ide na planinu, nema potrebe da hitno sada skida letnje gume jer ipak ne postoji tolika šansa da sneg zaveje i u nižim predelima, pogotovo jer nije prognoziran mraz, a i dan je i dalje dovoljno dug da ne dođe do zadržavanja snega na kolovozu. Dok je kiša, a nema leda, i letnja guma se u normalnoj vožnji ponaša sasvim korektno – kažu oni.

Generalno, po rečima vulkanizera, kada vozači imaju dilemu šta raditi kada u zimskom periodu dođe do letnjih vremenskih uslova i obrnuto, odnosno, u periodu od 1. novembra do 1. aprila kada je zakonski obavezna upotreba zimskih pneumatika, „treba da znaju da svaki problem rešava upotreba gume sa šarom dubljom od 4 milimetra, bez obzira da li je zimska ili letnja”.

Gužve trenutno nema, montaža poskupela 100 dinara

Što se obima posla tiče, ističu da još uvek nije gužva i ne očekuju je do pred sam 1. novembar, “jer naši ljudi sve vole da urade u poslednjem trenutku”, tako da su im dolasci vozača koji već žele da letnje gume na svojim automobila zamene zimskim – sporadični.

Cena montaže, inače, zavisi od svih aspekata veličine gume i od toga da li su felne aluminijumske ili čelične. Usluga je, međutim, skuplja nego uoči prošle sezone zamene guma i to za 100 dinara po točku.

U Beogradu tako vulkanizeri montažu naplaćuju u rasponu od 800 do 1.800 po točku. U gradovima u unutrašnjosti Srbije ta cena je najčešće 2.800 dinara za sve četiri male, odnosno, 4.400 za četiri velike gume.