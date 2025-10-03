TMURAN JESENJI DAN, EVO KADA STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za petak, 3. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Tanjug

VREME U SRBIJI

Oblačno i hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Samo na severozapadu Vojvodine suvo vreme.

Obilnije padavine u prvom delu dana u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima, dok će posle podne doći do slabljenja intenziteta padavina.

Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od pet na jugu do 13 stepeni na severu.

VREME U BEOGRADU

Oblačno i hladno sa kišom, s vetrom umerenim i jakim, severnim i severozapadnim, a temperatura bez većeg kolebanja- od šest do devet stepeni.

VREME NAREDNIH DANA

U subotu će biti pretežno oblačno i malo toplije uz postepeni prestanak padavina i slabljenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada.

U nedelju se očekuje hladno jutro, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a tokom dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje će u nedelju posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak i u ostalim krajevima mestimično usloviti kišu.

Zatim se očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima i postepeno toplije.

(sputnikportal.rs)

