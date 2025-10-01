NAPADAĆE POLA METRA SNEGA, RHMZ UPALIO CRVENI METEO ALARM ZBOG OBILNIH PADAVINA: Ovi dani će biti najkritičniji

U SRBIJI će danas tokom jutra biti hladno, tokom dana oblačno s kišom, dok će na visokim planinama pasti prvi sneg, navodi se u vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje. Duvaće slab do umeren severni vetar. Tokom noći očekuje se oblačno vreme sa kišom, uz pojačanje intenziteta padavina na jugu i jugoistoku Srbije, dok će na visokim planinama kiša preći u sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu zemlje. Najniža temperatura biće od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 16, u Negotinskoj Krajini do 19 stepeni.

U Beogradu će sutra ujutro biti hladno, tokom dana umereno oblačno uz slab severni vetar. Najniža temperatura oko 8 stepeni, a najviša dnevna oko 16.

Biometeorološka prognoza Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija koja će pogodovati većini hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost se i dalje savetuje osobama sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom. Moguća je glavobolja i promenljivo raspoloženje.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu i formiranje snežnog pokrivača u planinskim predelima u četvrtak i petak (za 02. i 03. oktobar).



U četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biće oblačno i hladno vreme sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, u planinskim predelima između 25 i 50 centimetara snega za period od 48 sati.

U četvrtak će na snazi biti i crveni meteo alarm i to na jugoistoku, jugozapadu i na Kosovu i Metohiji zbog obilnih kiša i najavljenog snega.

U četvrtak i petak će biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 sati lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše.

U subotu će biti malo toplije uz postepeni prestanak padavina, ali se u nedelju očekuje novo naoblačenje sa kišom sa severozapada.