NAPADAĆE POLA METRA SNEGA, RHMZ UPALIO CRVENI METEO ALARM ZBOG OBILNIH PADAVINA: Ovi dani će biti najkritičniji
U SRBIJI će danas tokom jutra biti hladno, tokom dana oblačno s kišom, dok će na visokim planinama pasti prvi sneg, navodi se u vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Tokom dana očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje. Duvaće slab do umeren severni vetar. Tokom noći očekuje se oblačno vreme sa kišom, uz pojačanje intenziteta padavina na jugu i jugoistoku Srbije, dok će na visokim planinama kiša preći u sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu zemlje. Najniža temperatura biće od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 16, u Negotinskoj Krajini do 19 stepeni.
U Beogradu će sutra ujutro biti hladno, tokom dana umereno oblačno uz slab severni vetar. Najniža temperatura oko 8 stepeni, a najviša dnevna oko 16.
Biometeorološka prognoza
Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija koja će pogodovati većini hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost se i dalje savetuje osobama sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom. Moguća je glavobolja i promenljivo raspoloženje.
Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu i formiranje snežnog pokrivača u planinskim predelima u četvrtak i petak (za 02. i 03. oktobar).
U četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biće oblačno i hladno vreme sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, u planinskim predelima između 25 i 50 centimetara snega za period od 48 sati.
U četvrtak će na snazi biti i crveni meteo alarm i to na jugoistoku, jugozapadu i na Kosovu i Metohiji zbog obilnih kiša i najavljenog snega.
U četvrtak i petak će biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 sati lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše.
U subotu će biti malo toplije uz postepeni prestanak padavina, ali se u nedelju očekuje novo naoblačenje sa kišom sa severozapada.
Preporučujemo
DOLAZI PRVI SNEG: Zima poranila, evo kada nas očekuje drastičan pad temperature
28. 09. 2025. u 14:02
LETO SE VRATILO, EVO ŠTA NAS ČEKA ZA 7 DANA: Vremenska prognoza za petak, 5. septembar
05. 09. 2025. u 01:00
ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte
PREMA najavama meteorologa, oktobar 2025. počeće u Srbiji pod uticajem prodora hladnog vazduha sa severoistoka Rusije koji je došao do Nemačke i Poljske, ali se polako približava ka nama što će prouzrokovati razvoj ciklona u Jonskom, Tirenskom i delu Jadranskog mora i već 1. oktobra, u sredu, u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije počeće da pada kiša.
30. 09. 2025. u 20:58
"ZAŠTO MI PIPAŠ ŽENU?" Ovako je počela tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu, nasrnuli na doktora (VIDEO)
SVADBENO veselje u Gornjem Milanovcu pretvorilo se u haotičnu scenu kada je došlo do nesvakidašnjeg incidenta.
30. 09. 2025. u 16:10
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)