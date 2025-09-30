ZA DVA DANA STIŽE SNEG U SRBIJU: Zabeleće se u ovim delovima zemlje - detaljna vremenska prognoza RHMZ-a

PO kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije ujutro hladno, sa maglom, a na jugu Banata, u istočnoj i centralnoj Srbiji i niskom oblačnošću.

Foto: Tanjug/AP

Tokom dana promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab, na istoku i umeren severozapadni. Najviša temperatura od 16 do 21 stepen.

Uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći ka sredi i u centralnim krajevima, ponegde sa slabom kišom.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Stiže sneg

Do subote (04.10.) umereno do potpuno oblačno i hladno, na severozapadu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. U četvrtak (02.10.) i petak (03.10.) padavine će u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije biti obilne. U četvrtak ujutro u brdsko - planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg, a tokom dana se sneg očekuje u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Na visokim planinama na jugu doći će do stvaranja snežnog pokrivača. Dnevne temperature u većini mesta od 9 do 13 stepeni. Od nedelje toplije.

