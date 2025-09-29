SVE INFORMACIJE O ALIMENTACIONOM FONDU: Video, čet bot i kontakt centar na usluzi građanima

MINISTARSTVO za brigu o porodici i demografiju, kao nadležno za porodičnu zaštitu, na osnovu Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda određeno je za upravljača ovog fonda.

Foto Shutterstock

Alimentacioni fond osnovan je kao budžetski i to na neodređeno vreme, a radi obezbeđivanja sredstava za privremeno izdržavanje.

Nakon uspostavljanja Kontakt centra za pitanja građana u vezi sa ostvarivanjem prava iz Alimentacionog fonda, dostupnog na telefonskom broju 011/74-55-399 i i-mail adresi: alimentacioni.fond@minbpd.gov.rs, te pokretanja digitalnog asistenta na zvaničnom sajtu ministarstva (www.minbpd.gov.rs), Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u saradnji sa Kancelarijom za ITE, objavilo je i informativno – edukativni video o procedurama i načinu ostvarivanja prava na privremeno izdržavanje iz Alimentacionog fonda: https://www.instagram.com/p/DO-rPOxDCjw/?hl=ru.

- Ovo je samo jedan od načina na koji unapređujemo komunikaciju sa građanima i građankama, korisnicima sredstava iz Alimentacionog fonda. Ponudili smo moderan i savremeni komunikacioni okvir koji obuhvata više načina za predstavljanje novouvedenog zakonskog mehanizma. Posredstvom više platformi dajemo odgovore na pitanja koja se tiču rada fonda i približavamo građanima njegovo funkcionisanje, ali ih obaveštavamo i o načinu ostvarivanja prava na njegovo korišćenje - rekla je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Podsetimo, Ministarstvo je u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i e-upravu 20. juna 2025. pokrenulo Kontakt centar za Alimentacioni fond, koji je dostupan građanima 24 sata, svih sedam dana u nedelji, uz mogućnost direktne komunikacije sa operaterima radnim danima od 08.00 do 15.00 časova.

Automatski sistem Kontakt centra pruža informacije o proceduri, uslovima, visini i trajanju privremenog izdržavanja, a građane najviše zanimaju koraci do ostvarivanja prava na sredstva iz Fonda. Najveći broj upita dolazi od majki kojima je sud poverio samostalno vršenje roditeljskog prava, ali Kontakt centar pozivaju i samohrani očevi.



Takođe, Ministarstvo je na svom zvaničnom sajtu obezbedilo i posebnu stranicu sa uputstvima, kao i odgovarajući infografik „Kako do alimentacije iz Fonda?“ (https://www.instagram.com/p/DLmUXTWMndC/?hl=ru&img_index=1) kako bi građanima približilo zakonska rešenja i olakšalo pristup pravima iz Fonda.