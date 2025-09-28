STIŽE OSETAN PAD TEMPERATURE, METEOROLOZI NAJAVLJUJU I PRVE PAHULJE: Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. septembar

POČETAK sledeće sedmice obeležiće nestabilno vreme u ponedeljak se širom Srbije očekuju kiša, pljuskovi, pa čak i grmljavina!

Temperature neće prelaziti 20 stepeni, a Beograđani mogu da računaju na najviše 18.

Vetar će duvati slabim do umerenim intenzitetom, iz pravca severa i severozapada.

Jutarnje temperature će se kretati između 8 i 13 stepeni, dok će dnevne ostati skromne od 16 do 20 stepeni.

HLADNI TALAS STIŽE – I SNEG NA POMOLU!

Početak oktobra biće u znaku zahlađenja. I dok će utorak doneti sunčane intervale, već od srede na jugozapadu i jugu Srbije kreće novo pogoršanje – mestimična kiša, a na visokim planinama susnežica i sneg.

Od četvrtka do subote: pretežno oblačno i kišovito u većem delu zemlje.

Tek naredne nedelje možemo očekivati stabilizaciju i suvo vreme.

