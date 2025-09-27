ONA JE DOBILA STAN U BEOGRADU ZA 650 DINARA: Izvučeni dobitnici u drugom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" (FOTO)
DRUGO izvlačenje u okviru novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" održano je na Prvom programu RTS-a.
Automobil "fijat grande panda" dobila je Dijana Ljubičić Zečević
Suzana Mančić izvukla je dobitniga električnog automobila "fijat grande panda" modela. Srećni dobitnik Dijana Ljubičić Zečević. Račun je platila u Novom sadu, a iznos računa je 650 dinara
Drugi automobil dobio je Slobodan Đoković
Slobodan Đoković je za iznos od 360 dinara takođe dobio automobil.
Stan ide u ruke Vere Jankov
Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Vera Jankov. Račun plaćen u Alibunaru.
Nagradni fond uvećan je sa 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih "fijat grande panda" modela. Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni – dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.
U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.
Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom 2025. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi", tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.
