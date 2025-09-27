Društvo

VAŽNO UPOZORENJE GRAĐANIMA SRBIJE: Prevara je u toku, stižu poruke koje vam mogu uništiti život

Novosti online

27. 09. 2025. u 15:28

U TOKU je prevara onlajn prevara, a žrtve mogu biti svi građani Srbije koji koriste Viber i Telegram.

Foto: Printskrin

Prevaranti pokušavaju da hakuju Telegram naloge građana Srbije slanjem poruka preko Vibera.

Prvo stignu porukr sa kodom, a onda prevaranti i zovu građane.

Na fotografijama možete videti kako prevara izgleda:

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

