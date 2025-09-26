PRVA NA UDARU BIĆE "SIGURNA" ZANIMANJA: Veštačka inteligencija ugrožava više od trećine radnih mesta

VIŠE od trećine radnih mesta u javnom sektoru širom sveta moglo bi bitiugroženo zbog razvoja veštačke inteligencije, pokazuje analizasprovedena na osnovu klasifikacije Međunarodne organizacije rada i 450 različitih zanimanja u javnom sektoru, kojom je obuhvaćeno ukupno 351 milion radnih mesta u svetu.

Foto: Shuterstock

Rezultati ukazuju da bi 36 odsto zaposlenih širom sveta moglo da doživi duboke promene zbog primene tehnologija VI , što će uticati na 125 miliona radnih mesta sa punim radnim vremenom, dok bi 22 odsto poslova moglo da bude unapređeno, što znači da bi VI preuzela određene zadatke, dok bi zaposleni dobili nove funkcije. To se posebno odnosi na administraciju, javne finansije i obrazovanje.Dodaje se da bi, na primer, carinici ili poreski službenici mogli da poboljšaju svoj rad uz pomoć veštačke inteligencije, kao i zaposleni u sektoru zdravstva. Nasuprot tome, približno 7,5 odsto radnih mesta u javnom sektoru moglo bi da bude potpuno automatizovano, a najugroženiji su službenici u administraciji ili službenici u kol centrima

I dok svet računa koliko će radnih mesta nestati pod naletom veštačke inteligencije, podaci pokazuju da ona ne samo što menja tržište rada - već ga prekraja u osnovi. Prva su na udaru ona zanimanja koja su bila "sigurna": administrativni službenici, operateri u kol centrima, prevodioci, knjigovođe, komercijalisti, pa čak i programeri. Ali, na njihovo mesto ne dolaze samo mašine - već i neke sasvim nove profesije koje do pre nekoliko godina nisu ni postojale.

Prema podacima Svetskog ekonomskog foruma, do 2027. godine u svetu će nestati 83 miliona radnih mesta, ali će istovremeno nastati 69 miliona novih. Veštačka inteligencija je već ušla u kancelarije, fabrike, banke, medije i bolnice, preuzimajući rutinske poslove - od unosa podataka i pravljenja izveštaja, do jednostavnog programiranja. U SAD, Nemačkoj, Japanu i Južnoj Koreji, čak 75 odsto kompanija već koristi neki vid alata veštačke inteligencije u svakodnevnom poslovanju.

- Veštačka inteligencija transformiše iskustvo programera širom sveta, uključujući i Srbiju, pomažući im da zadatke obavljaju efikasnije i da se fokusiraju na kreativno rešavanje problema. Primećujemo izuzetan zamah u korišćenju alata za programere - kaže nam Dražen Šumić.

Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku kaže da oko deset odsto kompanija u Srbiji već koristi neke vidove veštačke inteligencije. Po njegovim rečima, najugroženije su profesije koje podrazumevaju rutinski predvidljive zadatke. U svetu, međutim, sve više se traže "osobe za podešavanje upita VI" (prompt engineer), treneri za veštačku inteligenciju, specijalisti za etiku VI, analitičari za digitalnu bezbednost i VI terapeuti - stručnjaci koji obučavaju veštačku inteligenciju da prepoznaje emocije u razgovoru sa ljudima.

- Veštačka inteligencija utiče i na rad programera - kaže Marković. - Velike IT kompanije širom sveta smanjuju broj zaposlenih. Otkazi kod nas nisu tako masovni, ali, prema nekim procenama, oko deset odsto programera će izgubiti posao ili će morati da se prilagode novim okolnostima.

Marko Vučetić, predsednik IT asocijacije ističe da se mnogo govori o otpuštanjima programera zbog VI, ali smatra da to nije jedini razlog. Bankari već koriste VI da skrate proces odobravanja kredita, a trgovci da otkriju šta će kupci tražiti sledeće nedelje i da prema tome prilagode ponudu.

- Veštačka inteligencija utiče na tržište rada, ali broj otkaza se pre može povezati sa širim geopolitičkim okolnostima - kaže on. - Ne treba zaboraviti da živimo u vremenu ratova i kriza, što utiče na globalnu ekonomiju, pa i na IT sektor.

Srbija na 58. mestu PREMA nekim istraživanjima, Srbija je na 58. mestu zemalja po pripremljenosti za VI. Ispred naše zemlje su Slovenija (38), Bugarska (47), Mađarska (48) i Rumunija (55). - Naše kompanije i informatičari razvili su uz pomoć veštačke inteligencije u poslednje dve godine neke aplikacije u oblasti nauke, obrazovanja, zdravstva, trgovine - kaže Nikola Marković. - One omogućavaju brže dobijanje podataka iz šire informacione baze i unapređivanje kvaliteta informacija.

Istraživanje "Stack Overflow-a" otkrilo je paradoks - sve više programera koristi alate veštačke inteligencije, a njihovo poverenje u VI opada.

- Rekao bih da VI postaje sve pouzdanija, ali još nije dovoljna - ističe Vučetić. - Ako bih govorio u procentima, verujem joj oko 70 odsto. Najmanje 30 odsto mora da ostane u ljudskim rukama. Ne bih se oslonio samo na VI bez čovekove promene. Onaj ko je koristi mora da uloži bar trećinu sopstvenog rada da bi dobio pouzdan krajnji rezultat.

Vučetić kaže da kompanije moraju da se prilagođavaju novim tehnologijama, da što brže i efikasnije uključe VI alate u svoje poslovanje.Kao zanimljiv primer navodi Kinu, gde se o veštačkoj inteligenciji uči i u nižim razredima osnovne škole.

- I kod nas ima jedna privatna škola koja pokušava da implementira VI u nastavu - da se predavanja generišu uz pomoć veštačke inteligencije, a da profesori imaju savetodavnu ulogu. Po mom mišljenju, to je budućnost. Ali moramo biti oprezni - neophodan je balans između tehnologije i čoveka.