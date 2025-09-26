JESEN STIŽE NA VELIKA VRATA: Temperature padaju, kiša i vetar do kraja meseca

SRBIJA u petak, 26. septembra, ulazi u svežiji period: očekuju se pljuskovi, grmljavina i jak jugoistočni vetar, a u Banatu i Podunavlju povremeno i olujni udari. Temperature od 10 do 22 stepena.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

U petak, 26. septembra, Srbiju očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme. Mesto po mesto, moguća je kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi, a ponegde će padavine biti praćene i grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, ali će u košavskom području imati umeren do jak intenzitet. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno se očekuju i udari olujne jačine.



Vreme u Beogradu

Prestonicu očekuje pretežno oblačno i svežije vreme. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a u pojedinim delovima grada ujutru i pre podne moguće su kratkotrajne kiše ili lokalni pljuskovi.



Vreme narednih dana

Minimalna temperatura u Beogradu biće oko 15 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi približno 20 stepeni.

U periodu od 27. septembra do 3. oktobra predviđa se svežije vreme, sa maksimalnim dnevnim temperaturama koje će se kretati uglavnom između 16 i 20 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi, često praćeni grmljavinom, očekuju se mestimično, naročito u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima zemlje.

U košavskom području do kraja nedelje duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta