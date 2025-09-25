PROMENE STIŽU: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično sa kratkotrajnom kišom, a u zapadnim i brdsko-planinskim predelima ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine.

Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 23 na zapadu do 27 stepeni na jugoistoku zemlje.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom, uglavnom pre podne i na kraju dana.

Vetar umeren do jak jugoistočni, posebno u drugom delu dana, a najniža temperatura će se kretati od 16 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 25 stepeni.

Vreme narednih dana

Do 2. oktobra, očekuje se svežije vreme.

Od petka, za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 16 do 20 stepeni, u košavskom području od petka do nedelje uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Tokom dana biće promenljivo oblačno, u petak mestimično sa kratkotrajnim padavinama koje se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima naše zemlje.

(Sputnjik)