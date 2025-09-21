Društvo

POŽAR U USTANIČKOJ: Gusti dim kulja iz prozora zgrade na sve strane

В.Н.

21. 09. 2025. u 17:47

U USTANIČKOJ ulici u Beogradu danas je izbio požar u jednom od stanova stambene zgrade.

ПОЖАР У УСТАНИЧКОЈ: Густи дим куља из прозора зграде на све стране

Foto: Novosti

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako gust crni dim kulja kroz prozore i širi se na sve strane. 

Za sada nije poznato šta je uzrok požara, kao ni da li je neko povređen.

(Blic)

