POŽAR U USTANIČKOJ: Gusti dim kulja iz prozora zgrade na sve strane
U USTANIČKOJ ulici u Beogradu danas je izbio požar u jednom od stanova stambene zgrade.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako gust crni dim kulja kroz prozore i širi se na sve strane.
Za sada nije poznato šta je uzrok požara, kao ni da li je neko povređen.
(Blic)
Preporučujemo
VELIKI POŽAR U ISTOČNOJ ILIDžI: Vatra planula u stamenom objektu, ima mrtvih
20. 09. 2025. u 10:30
VATRA ZAHVATILA NEKOLIKO VOZILA: Zapalio se automobil na Novom Beogradu
15. 09. 2025. u 13:27
VATROGASNE EKIPE NA TERENU: Stravičan požar kod Skoplja, situacija je veoma ozbiljna
13. 09. 2025. u 15:56
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)