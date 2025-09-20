PRINC NASER STIGAO NA VOJNU PARADU: Šeik dočekan u pratnji bahreinske delegacije (VIDEO)

TEŠKO je u istoriji južnoslovenske države (1918-1991) izdvojiti ličnost koja je tako radikalno menjala svoja politička opredeljenja kao što je to činio Sekula Drljević. Ova rečenica profesora Veljka Đurića Mišine predstavlja suštinu priče o crnogorskom ustaši i konvertitu u knjizi "Sekula Drljević: Veliki Srbin, uvrijeđeni otpadnik, crveni Hrvat" koju je objavio Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. Promociju je doživela upravo u tom gradu, a osim autora na njoj su govorili i potpredsednik Vlade Crne Gore Budimir Aleksić, predsednik Opštine Nikšić Marko Kovačević i istoričar Ilija Bajović.