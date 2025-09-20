Društvo

PRINC NASER STIGAO NA VOJNU PARADU: Šeik dočekan u pratnji bahreinske delegacije (VIDEO)

20. 09. 2025. u 10:53

NA vojnu paradu "Snaga jedinstva" stigao je i Princ UAE Naser Bin Hamad Al Kalifa

ПРИНЦ НАСЕР СТИГАО НА ВОЈНУ ПАРАДУ: Шеик дочекан у пратњи бахреинске делегације (ВИДЕО)

Princ Naser je na vojnu paradu stigao sa bahreinskom delegacijom u Beograd. 

VELIČANSTVENA VOJNA PARADA SNAGA JEDINSTVA: Moćna avijacija grmi na nebu iznad Beograda, dva izraelska noviteta oduševila sve! (FOTO/VIDEO)
VELIČANSTVENA VOJNA PARADA "SNAGA JEDINSTVA: Moćna avijacija grmi na nebu iznad Beograda, dva izraelska noviteta oduševila sve! (FOTO/VIDEO)

VELIKA vojna parada "Snaga jedinstva" održava se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave sa početkom u 11.00 časova na prostoru ispred Palate "Srbija". Učestvuje 10.000 pripadnika Ministarstva odbrane, a prikazuje se oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

20. 09. 2025. u 07:00 >> 11:49

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

VELIČANSTVENA VOJNA PARADA SNAGA JEDINSTVA: Moćna avijacija grmi na nebu iznad Beograda, dva izraelska noviteta oduševila sve! (FOTO/VIDEO)
uživoVELIČANSTVENA VOJNA PARADA "SNAGA JEDINSTVA: Moćna avijacija grmi na nebu iznad Beograda, dva izraelska noviteta oduševila sve! (FOTO/VIDEO)

VELIKA vojna parada "Snaga jedinstva" održava se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave sa početkom u 11.00 časova na prostoru ispred Palate "Srbija". Učestvuje 10.000 pripadnika Ministarstva odbrane, a prikazuje se oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

20. 09. 2025. u 07:00 >> 11:49

VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!

VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!