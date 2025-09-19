Društvo

ZATVARA SE TERAZIJSKI TUNEL: Obustava saobraćaja i u okolnim centralnim ulicama

В.Н.

19. 09. 2025. u 16:20

TOKOM organizacije manifestacije „Snaga Jedinstva 2025”, sutra od 10 do 14 časova biće obustavljen saobraćaj u Terazijskom tunelu, Ulici Zeleni venac, Ulici Brankova, Brankov most i Ulici Sajmište, kao i na svim raskrsnicama prilaznih saobraćajnica.

ЗАТВАРА СЕ ТЕРАЗИЈСКИ ТУНЕЛ: Обустава саобраћаја и у околним централним улицама

FOTO: Novosti

Takođe istog dana, od 11 do 13 časova biće povremeno zauzete pešačke staze na Brankovom mostu, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Istog dana biće obustavljen saobraćaj u Ulici Karađorđev trg, na Bulevaru Nikole Tesle, od Ulice Trešnjinog cveta do Ulice Džona Kenedija, na Bulevaru maršala Tolbuhina, od Bulevara Nikole Tesle do Ulice Otona Župančića, u Ulici Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, na Bulevaru Mihajla Pupina, od Ulice Džona Kenedija do Ulice Ušće, u Ulici Ušće, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle, u Ulici Aleksinačkih rudara, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, u Ulici Omladinskih brigada, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Zorana Đinđića (leva kolovozna traka u smeru ka Bulevaru Zorana Đinđića), na Bulevaru umetnosti, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Zorana Đinđića i U ulici Trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, navodi se u saopštenju.

