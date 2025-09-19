ZATVARA SE TERAZIJSKI TUNEL: Obustava saobraćaja i u okolnim centralnim ulicama
TOKOM organizacije manifestacije „Snaga Jedinstva 2025”, sutra od 10 do 14 časova biće obustavljen saobraćaj u Terazijskom tunelu, Ulici Zeleni venac, Ulici Brankova, Brankov most i Ulici Sajmište, kao i na svim raskrsnicama prilaznih saobraćajnica.
Takođe istog dana, od 11 do 13 časova biće povremeno zauzete pešačke staze na Brankovom mostu, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.
Istog dana biće obustavljen saobraćaj u Ulici Karađorđev trg, na Bulevaru Nikole Tesle, od Ulice Trešnjinog cveta do Ulice Džona Kenedija, na Bulevaru maršala Tolbuhina, od Bulevara Nikole Tesle do Ulice Otona Župančića, u Ulici Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, na Bulevaru Mihajla Pupina, od Ulice Džona Kenedija do Ulice Ušće, u Ulici Ušće, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle, u Ulici Aleksinačkih rudara, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, u Ulici Omladinskih brigada, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Zorana Đinđića (leva kolovozna traka u smeru ka Bulevaru Zorana Đinđića), na Bulevaru umetnosti, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Zorana Đinđića i U ulici Trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, navodi se u saopštenju.
