"HVALA TI, SINE MOJ, ŠTO SI NAS UČINIO BOLJIM LJUDIMA..." Preminuo mali Gavrilo - Roditelji se na mrežama oprostili potresnim rečima (FOTO)
PREMINUO je mali Gavrilo Đurđević za koga je Srbija pre nekoliko godina skupljala novac za lek "zolgensma".
"Napustio nas je naš sin, naše sunce, naš heroj — Gavrilo.
Primila ga je u naručje Majka Božja, ona kojoj smo ga uvek molitvama predavali. Otišao je tiho, dostojanstveno, baš onako kako je i živeo — puno srca, hrabrosti i svetlosti.
On nije izgubio borbu — on je pobedio život. Svojim osmehom nas je učio ljubavi, strpljenju, veri, snazi. Pokazao nam je šta zaista znači živeti.
Molim sve koji žele da mu odaju počast da umesto cveća, novčani prilog ostave u kutiju za malog Voju, dečaka kojem je hitno potrebno lečenje u Rimu. Neka ljubav prema Gavrilu nastavi da stvara čuda.
Hvala ti, sine moj, što si nas učinio boljim ljudima.
Mama, tata i braća", naveli su roditelji.
Podsetimo, Gavrilo je bolovao od spinalne mišićne atrofije. Lek "zolgensma" primio je 2021. godine.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
