KAKO DOKAZATI DA LI JE NEKO PRISTAO ILI SE DESILA OBLJUBA: Ima li prostra za zloupotrebe i lažna prijavljivanja kod novog krivičnog dela?

UVOĐENjE novog krivičnog dela u Srbiji "obljuba bez pristanka" za koje će biti propisana kazna od 3 do 12 godina zatvora u stručnoj javnosti izaziva polemiku pre svega zbog realne zebnje da će se u praksi otvoriti prostor za manipulacije i lažna prijavljivanja, a sa druge strane i šta znači "bez pristanka", jer ni za silovanje kao nešto teži oblik krivičniog dela protiv polnih sloboda, ali ni za obljubu žrtva ne daje pristanak.

Advokat Bojan Ječmenica nam kaže da se opravdano postavlja pitanje da li se ovim novim krivičnim delom uređuju situacije kada se žrtva nije branila, odnosno nije pružila otpor.

- Potpuno je pogrešna formulacija, jer naš Zakon ni do sada nije poznavao termin "pristanka" kada je u pitanju krivično delo silovanja. Sa druge strane postavlja se pitanje šta konkretno znači pojam "bez pristanka". Mnoge žrtve silovanja nisu u stanju da pruže bilo kakav otpor silovatelju zbog ogromnog straha, paralize i nemogućnosti da reaguju u datom trenutku. Zato je pojam "bez pristanka" bilo bolje uvesti u osnovnu definiciju krivičnog dela silovanje, nego slobodno mogu da kažem, izmišljati novo krivično delo sa manjim kaznama za počinioca - kaže Ječmenica.

On objašnjava da je obljuba poseban oblik napada na slobodu polnog odnosa druge osobe, kada nema upotrebe sile ili pretnje, ali oštećena osoba ne prihvata to po slobodnoj volji. Ona ili nije svestna polnog akta ili se nalazi u takvom stanju da nije u mogućnosti da pruža aktivan otpor onome, koji izvršava to delo i u tome je i osnovna razlika između obljube i silovanja.

- Imajući u vidu da se polna sloboda ne povređuje upotrebom sile ili pretnje, samo dokazivanje postojanja obljube je značajno teže. Sa druge strane to daje mogućnost manipulacije i lažnog prijavljivanja - ukazuje advokat Ječmenica. - Značajne poteškoće za dokazivanje, kao i za krivični progon izvršioca ovog krivičnog dela se ogledaju u tome što oštećeni, nad kojim je krivično delo izvršeno, to ne prijavi u relativno kratkom roku. Sa gubitkom vremena dolazi se do potpunog odsustva materijalnih dokaza, te ostaje samo reč. U tim slučajevima ukoliko i dođe do suđenja, sudovi su prinuđeni da poklone veru ili okrivljenom, ako negira navode koji mu se stavljaju na teret ili oštećenom. Tada sudovi imaju veliki problem, a presudu uvek donose nakon sprovedenog suočenja i na osnovu slobodnog sudijskog uverenja.

Ječmenica navodi da u konkretnim slučajevima, gde oštećeni ovako teško krivično delo, koje je navodno učinjeno na njihovu štetu, prijavljuju posle dužeg vremenskog perioda, koji se nekada ogleda i u decenijskom razmaku od navodnog događaja, državni organi treba da preispitaju sa posebnom pažnjom, te da samo kada postoje čvrsti materijalni dokazi, jasno i nedvosmisleno kazivanje oštećenog, uverljivo obrazloženje zbog čega događaj nije ranije prijavljen, donesu odluku da li će pokrenuti krivični progon.

I advokat Jovanka Zečević Anđelković ukazuje da kod "obljube bez pristanka" može da bude zloupotreba.

- Da li je neko dao pristanak je vrlo nezgodno i delikatno utvrditi. Kako to da procenite? Imate dvoje ljudi, nema materijalnih dokaza, već reč na reč i da li sad veruješ njoj ili njemu. Bojim se da tu može da bude zloupotreba, a kazne su ozbiljne i zatvorske. Sud će morati da ceni iskaze. Izuzetno važnu i ozbiljnu ulogu tu će imati neuropsihijatri, koji treba da utvrde da li su žrtve bile u grču i nisu se branile, da li su traumatizovane ili su manipulatori skloni izmišljanju. Radiće se psihološke analize oštećenih da se pokuša utvrditi da li se možda za nešto svete ili govore istinu - objašnjava Jovanka Zečević.

Ona kaže da je opis ovog novog krivičnog dela štur, a kada se sudska praksa ustali vremenom će se pokazati da li je dobro ili loše.

- Zalažem se da se pooštre kazne za silovanje, da se žene ohrabre da ga prijave, da se ne stide da odu kod lekara i da odmah naprave slike povreda od stiska ili drugih grubosti. Mislim da je bolje ne uvoditi ovo novo krivično delo, već ga razraditi kod silovanja kao podvrste - navodi advokat Jovanka Zečević.

