VREME DANAS: Oblačno jutro, pa promena

VREME u Srbiji danas nakon pretežno oblačnog jutra, tokom dana promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

Foto M. Anđela

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 25 do 29.

Vreme u Beogradu

U Beogradu, nakon oblačnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 28.

Vreme narednih dana

U subotu se očekuje pretežno sunčano vreme, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom.

U nedelju pre podne uslediće novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Sledeće sedmice biće pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije.