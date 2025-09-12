VREME DANAS: Oblačno jutro, pa promena
VREME u Srbiji danas nakon pretežno oblačnog jutra, tokom dana promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša.
Duvaće slab, promenljiv vetar.
Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 25 do 29.
Vreme u Beogradu
U Beogradu, nakon oblačnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.
Duvaće slab, promenljiv vetar.
Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 28.
Vreme narednih dana
U subotu se očekuje pretežno sunčano vreme, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom.
U nedelju pre podne uslediće novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.
Sledeće sedmice biće pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije.
