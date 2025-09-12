Društvo

VREME DANAS: Oblačno jutro, pa promena

Novosti online

12. 09. 2025. u 00:59

VREME u Srbiji danas nakon pretežno oblačnog jutra, tokom dana promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

ВРЕМЕ ДАНАС: Облачно јутро, па промена

Foto M. Anđela

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 25 do 29.

Vreme u Beogradu

U Beogradu, nakon oblačnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 28.

Vreme narednih dana

U subotu se očekuje pretežno sunčano vreme, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom.

U nedelju pre podne uslediće novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Sledeće sedmice biće pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: Možda je pogrešno pročitano i protumačeno
Svet

0 0

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: "Možda je pogrešno pročitano i protumačeno"

ISTRAŽITELjI su pronašli municiju sa ugraviranim frazama vezanim za transrodnu i antifašističku ideologiju unutar puške za koju vlasti veruju da je korišćena u ubistvu Čarlija Kirka, preneli su američki mediji. Istražitelji nisu želeli da komentarišu ove informacije, a kasnije su se pojavila saznanja da su natpisi na pušci i municiji pogrešno protumačeni.

11. 09. 2025. u 21:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)