SNAŽAN ZEMLJOTRES ZATRESAO BALKAN: Izmereno 3,8 stepeni po Rihteru
ZEMLjOTRES magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 11. septembra u 06:35 časova, na području Severne Makedonije.
Kako javlja EMSC, potres je zabeležen 16 kilometara od mesta Centar Župa.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.524 i dužine 20.737.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Kurir)
