SNAŽAN ZEMLJOTRES ZATRESAO BALKAN: Izmereno 3,8 stepeni po Rihteru

В.Н.

11. 09. 2025. u 07:25

ZEMLjOTRES magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 11. septembra u 06:35 časova, na području Severne Makedonije.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ЗАТРЕСАО БАЛКАН: Измерено 3,8 степени по Рихтеру

Foto: Novosti

Kako javlja EMSC, potres je zabeležen 16 kilometara od mesta Centar Župa.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.524 i dužine 20.737.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Kurir)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

