DANAS NAS OČEKUJE OLUJNI VETAR: Vreme oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima
VREMENSKA prognoza za četvrtak, 11. septembar.
Vreme u Srbiji
Umereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji izolovano mogu biti i izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar i sa većom verovatnoćom pojave nepogode u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji.
U planinskim predelima duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar, a u košavskom području jugoistočni vetar, u Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, posle podne i uveče u slabljenju. U ostalim predelima vetar će uglavnom biti slab, promenljivog pravca.
Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša od 25 do 30 stepeni Celzijusa.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
U prvom delu dana duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče oslabiti (osim u oblasti pljuskova).
Najniža temperatura od 20 do 22 stepena, a najviša oko 26.
Prognoza za narednih sedam dana
U petak i subotu uslediće delimično razvedravanje - u većini mesta će biti suvo uz duže sunčane intervale, dok će uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša u petak biti moguća tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u subotu na istoku Srbije.
U nedelju, 14. septembra, očekuje se novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.
Padavine će prestati do ponedeljka pre podne, pa će tokom većeg dela naredne sedmice preovladavati stabilno i sunčano vreme uz nastavak letnje temperature (oko 30 stepeni).
(Sputnjik)
Preporučujemo
EVO KOJI GRADOVI SU PRVI NA UDARU LOŠEG VREMENA: Spremite kišobrane
10. 09. 2025. u 16:10
PLjUSKOVI, GRMLjAVINA I OLUJNI VETAR: Ovi delovi prvi na udaru nevremena
10. 09. 2025. u 09:02
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)