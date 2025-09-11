DANAS NAS OČEKUJE OLUJNI VETAR: Vreme oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima

VREMENSKA prognoza za četvrtak, 11. septembar.

Foto: N. Živanović

Vreme u Srbiji

Umereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji izolovano mogu biti i izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar i sa većom verovatnoćom pojave nepogode u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji.

U planinskim predelima duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar, a u košavskom području jugoistočni vetar, u Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, posle podne i uveče u slabljenju. U ostalim predelima vetar će uglavnom biti slab, promenljivog pravca.

Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša od 25 do 30 stepeni Celzijusa.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U prvom delu dana duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče oslabiti (osim u oblasti pljuskova).

Najniža temperatura od 20 do 22 stepena, a najviša oko 26.

Prognoza za narednih sedam dana

U petak i subotu uslediće delimično razvedravanje - u većini mesta će biti suvo uz duže sunčane intervale, dok će uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša u petak biti moguća tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u subotu na istoku Srbije.

U nedelju, 14. septembra, očekuje se novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Padavine će prestati do ponedeljka pre podne, pa će tokom većeg dela naredne sedmice preovladavati stabilno i sunčano vreme uz nastavak letnje temperature (oko 30 stepeni).

(Sputnjik)