Društvo

NESTVARNA SLIKA IZ VISOKIH DEČANA: Da li je Bog u ovo umešao prste? (FOTO)

В.Н.

09. 09. 2025. u 21:28

NEVEROVATNA slika stiže nam iz vinograda Visokih Dečana.

НЕСТВАРНА СЛИКА ИЗ ВИСОКИХ ДЕЧАНА: Да ли је Бог у ово умешао прсте? (ФОТО)

Foto: Eparhija/Instagram printskrin/eparhijaraskoprizrenska

Eparhija Raško-prizrenska podelila je nestvarnu sliku iz manastira Visoki Dečani.

Naime, na slici je prikazana  nesvakidašnja pojava prirode, a to je svežanj grožđa u obliku krsta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA - ALBANIJA PRED PRAZNIM TRIBINAMA?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

SRBIJA - ALBANIJA PRED PRAZNIM TRIBINAMA?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!