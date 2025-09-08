OTKAZ DOKTORKI I MEDICINKSIM TEHNIČARIMA: Odbili da pomognu pristalicama SNS
DOKTOR Bogdan Živanović, direktor Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, oglasio se povodom odbijanja ekipe Hitne pomoći da izađe na lice mesta.
Naime, jedan lekar i dva medicinska tehničara su odbili da pomognu povređenima jer su pripadnici SNS. To se dogodilo sredinom avgusta, kada su nasilni blokaderi hteli da spale žive ljude u prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu.
- Disciplinskim postupkom je donesena odluka da se otkažu ugovori o radu doktorki Vanji Stanić i medicinskim tehničarima Velikić Nemanji i Spremić Dejani. Postupak je sproveden po svim pravnim procedurama, ispoštovani su svi zakoni, oni su priznali da su odbili da pomognu ljudima, ali zato što im je bila ugrožena bezbednost - izjavio je na konferenciji za novinare doktor Bogdan Živanović i dodao:
- Prošlog petka je bio skup ispred naše ustanove, gde su pričali kako su dobili preko privatnih linija zahtev da izađu teren, pa da im je traženo da dežuraju u prostorijama SNS... sve su tzo notorne laži.
Podsetimo, nedavno je direktor Zavoda opisao kako je izgledala zastrašujuća noć u Novom Sadu kada su blokaderi ekstremisti napali prostorije Srpske napredne stranke (SNS).
