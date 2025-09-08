Društvo

VREME DANAS: Sunčano i veoma toplo, ali biće i oblaka

Novosti online

08. 09. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, koja će sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine.

ВРЕМЕ ДАНАС: Сунчано и веома топло, али биће и облака

Foto: D.Milanović/Zoran Jovanović Mačak

Vetar slab do umeren, promenljiv.

Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena.

Vreme u Beogradu

Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.

Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 31.

Vreme narednih dana

U utorak će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme sa temperaturom u većini mesta od 30 do 34 stepena, a uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u planinskim predelima, kao i na severu Srbije.

Zatim će uslediti promenljivo oblačno vreme, u sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima očekuje se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar.

Temperatura će biti u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČNA SLAVA BEOGRADU: Povod zašto crkve širom sveta zvone u podne
Društvo

0 6

VEČNA SLAVA BEOGRADU: Povod zašto crkve širom sveta zvone u podne

U čitavoj istoriji čovečanstva, nijedan grad nije bio na tolikoj vetrometini kao Beograd. Nisu to bili ni Rim, ni Carigrad, ni Jerusalim, a ni Moskva već baš Beograd. Prema podacima Enciklopedije Britanika, srpska prestonica je kroz vekove rušena do temelja čak 44 puta, za nju je vođeno 115 bitaka, a u tim sukobima poginulo je više od šest miliona ljudi. Beograd je više nego i jedan drugi grad na svetu, svedok istorije i simbol slobode.

07. 09. 2025. u 18:18

Politika
Tenis
Fudbal
LJUDI U ŠOKU GLEDAJU ŠTA SE DEŠAVA U MORU U CRNOJ GORI: Zna li neko šta je ovo, pogledajte kako se brzo kreće (VIDEO)

LjUDI U ŠOKU GLEDAJU ŠTA SE DEŠAVA U MORU U CRNOJ GORI: "Zna li neko šta je ovo, pogledajte kako se brzo kreće" (VIDEO)