VREME DANAS: Sunčano i veoma toplo, ali biće i oblaka
VREME u Srbiji danas pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, koja će sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine.
Vetar slab do umeren, promenljiv.
Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena.
Vreme u Beogradu
Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.
Vetar slab, promenljiv.
Najniža temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 31.
Vreme narednih dana
U utorak će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme sa temperaturom u većini mesta od 30 do 34 stepena, a uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u planinskim predelima, kao i na severu Srbije.
Zatim će uslediti promenljivo oblačno vreme, u sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima očekuje se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar.
Temperatura će biti u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.
(Sputnjik)
