VREME u Srbiji danas pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, koja će sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine.

Foto: D.Milanović/Zoran Jovanović Mačak

Vetar slab do umeren, promenljiv.

Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena.

Vreme u Beogradu

Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.

Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 31.

Vreme narednih dana

U utorak će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme sa temperaturom u većini mesta od 30 do 34 stepena, a uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u planinskim predelima, kao i na severu Srbije.

Zatim će uslediti promenljivo oblačno vreme, u sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima očekuje se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar.

Temperatura će biti u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.

(Sputnjik)