Društvo

JOŠ JEDAN ZEMLJOTRES U SRBIJI: Zabeležen potres jačine 4.4 Rihtera

В.Н.

05. 09. 2025. u 15:24

ZEMLjOTRES jače snage pogodio je područje Golije između Raške i Sjenice, a građani iz Crčeva i Trstenika prijavljuju da su se tresli ormari i kreveti.

ЈОШ ЈЕДАН ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ: Забележен потрес јачине 4.4 Рихтера

Foto: Novosti

Snažan zemljotres pogodio je Srbiju, a epicentar potresa registrovan je u oblasti planine Golije, na potezu između Raške i Sjenice, u blizini sela Crčevo.

Građani su na društvenim mrežama počeli da dele utiske o tome kako su osetili potres. „Drmnuo dobro vala!“, napisao je jedan korisnik. Drugi su dodali: „Ormarići se zatresli“, dok treći navode da su primetili „blago ljuljanje na krevetu“.

Osim u ovom području, zemljotres se osetio i u Trsteniku, odakle su takođe stigla brojna svedočenja građana, piše Blic.

Da podsetimo, zemljotres magnitude 4.2 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 5. septembar 2025 u 14:43 časova sa epicentrom potresa lociran u blizini Sokolovica, na oko 12.2462 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.3227 i dužine 20.2824.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO