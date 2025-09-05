JOŠ JEDAN ZEMLJOTRES U SRBIJI: Zabeležen potres jačine 4.4 Rihtera
ZEMLjOTRES jače snage pogodio je područje Golije između Raške i Sjenice, a građani iz Crčeva i Trstenika prijavljuju da su se tresli ormari i kreveti.
Snažan zemljotres pogodio je Srbiju, a epicentar potresa registrovan je u oblasti planine Golije, na potezu između Raške i Sjenice, u blizini sela Crčevo.
Građani su na društvenim mrežama počeli da dele utiske o tome kako su osetili potres. „Drmnuo dobro vala!“, napisao je jedan korisnik. Drugi su dodali: „Ormarići se zatresli“, dok treći navode da su primetili „blago ljuljanje na krevetu“.
Osim u ovom području, zemljotres se osetio i u Trsteniku, odakle su takođe stigla brojna svedočenja građana, piše Blic.
Da podsetimo, zemljotres magnitude 4.2 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 5. septembar 2025 u 14:43 časova sa epicentrom potresa lociran u blizini Sokolovica, na oko 12.2462 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.3227 i dužine 20.2824.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.
