SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 4.2 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 5. septembar 2025 u 14:43 časova, na području Srbije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Sokolovica, na oko 12.2462 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.3227 i dužine 20.2824.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
