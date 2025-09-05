Društvo

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

05. 09. 2025. u 14:55

ZEMLjOTRES magnitude 4.2 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 5. septembar 2025 u 14:43 časova, na području Srbije.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ: Ево где је био епицентар

Foto: Ilustracija/Unsplash

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Sokolovica, na oko 12.2462 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.3227 i dužine 20.2824.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU