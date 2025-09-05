Društvo

AVION NEMAČKE KOMPANIJE PRINUDNO SLETEO U BEOGRADU: Putnici čekaju odluku na aerodromu "Nikola Tesla"

Танјуг

05. 09. 2025. u 15:18

AVION nemačke avio-kompanije Lufthansa koji je putovao na relaciji Sofija-Frankfurt, sleteo je prinudno na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu nešto pre 13 časova, potvrdio je beogradski aerodrom Tanjugu.

АВИОН НЕМАЧКЕ КОМПАНИЈЕ ПРИНУДНО СЛЕТЕО У БЕОГРАДУ: Путници чекају одлуку на аеродрому Никола Тесла

Foto: D. Milovanović

Putnici se trenutno nalaze u terminalu, gde čekaju odluku avio-kompanije o nastavku putovanja.

Sve relevantne operativne službe beogradskog aerodroma bile su odmah dostupne na licu mesta.

Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd bez prestanka je otvoren za saobraćaj i nastavlja sa normalnim radom.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU