AVION NEMAČKE KOMPANIJE PRINUDNO SLETEO U BEOGRADU: Putnici čekaju odluku na aerodromu "Nikola Tesla"
AVION nemačke avio-kompanije Lufthansa koji je putovao na relaciji Sofija-Frankfurt, sleteo je prinudno na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu nešto pre 13 časova, potvrdio je beogradski aerodrom Tanjugu.
Putnici se trenutno nalaze u terminalu, gde čekaju odluku avio-kompanije o nastavku putovanja.
Sve relevantne operativne službe beogradskog aerodroma bile su odmah dostupne na licu mesta.
Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd bez prestanka je otvoren za saobraćaj i nastavlja sa normalnim radom.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
