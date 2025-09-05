OVO JE DATUM NAGLE PROMENE VREMENA: Evo kada stižu pljuskovi sa grmljavinom

NASTAVLjA se pravo letnje vreme i u septembru. I današnje temperature su iznad 30 stepeni i dostižu 33-34 stepena.

Foto: Shuttertock/Ilustracija

U košavskom području duva pojačan jugoistočni vetar. U noći ka suboti očekuje se prodor oslabljenog hladnog fronta, koji će Srbiji doneti jak, na udare i veoma jak severozapadni vetar, ali bez bitnije promene vremena, navodi meteorolog Đorđe Đurić. Za vikend će biti tek koji stepen niža temperatura, ali i dalje ostaje pravo letnje vreme, na istoku Srbije i do čak 34 stepena.

Sunčano i za vikend, povremeno uz umerenu oblačnost.

Prema trenutnim prognozama pravo letnje vreme, uz sunčano vreme i temperature iznad 30 stepeni očekuju se i u prvoj polovini sledeće sedmice.

U sredu se očekuje povećanje oblačnosti i to će biti uvod u promenu vremena.

U četvrtak, 11. septembra, sa severozapada se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i krakotrajne grmljavinske nepogode.



(Telegraf)

