KADA JE BITI RUDAR UPISANO U GENIMA: Čitave generacije porodica u našoj zemlji radile u rudniku i ovu tradiciju prenosile sa kolena na koleno
PORODICA Vojinović iz sela Luka u podnožju planine Stol dala je tri generacije rudara.
Deda Svetomir, koji je svoj radni vek proveo u RTB-u, kaže da su uslovi rada i plata danas mnogo bolji. Njegov sin Ljupča radi u flotaciji Veliki Krivelj kao bravar, a unuk Bojan koji se pre pet godina zaposlio kao bagerista u rudniku Novo Cerovo kaže da mu nijedan zadatak nije težak jer je oprema modernizovana a bager udoban.
Ove godine se obeležava 122 godina rudarenja u Boru, a ovogodišnji Dan rudara bio je povod da se čuju priče porodica sa najdužim rudarskim stažom. Vojinovići su dobar primer rudarske tradicije i zajedništva, ali i nade da će mladi ljudi ostati da rade u svom rodnom kraju.
Od dolaska "Srbija Ziđin Kopera" oprema modernizovana, uslovi rada poboljšani, a bezbednost na najvišem nivou
- Ranijih godina bezbednosti se nije pridavala velika važnost, ali od dolaska "Srbija Ziđin Kopera" mnogo toga se promenilo na bolje - priča Danijel. - Radnici su bolje opremljeni, uslovi rada su poboljšani, a bezbednost je na najvišem nivou. Posao je zahtevan, ali se slobodno može reći da je sada mnogo bezbedniji.
Mnogo žena je bilo u rudarskim timovima, u kojima su sada i njihove ćerke i unuke
Porodica Jovanović iz Majdanpeka je porodica u kojoj tri generacije žena rade u rudarskoj industriji. Mirjani Jovanović je deda, otac i cela porodica sa očeve strane radila u rudniku. Njena majka je takođe radila u laboratoriji za rudarski rudnik (RBM), tako da zna da je tada već bilo mnogo žena u rudarskom timu. Danas su i njena deca zaposlena u Rudniku bakra Majdanpek.
Deca se rađaju, nada se vraća
Rudarske porodice su srce Bora, zahvaljujući kojima naša kompanija i cela srpska privreda napreduju. Ponosan sam na sve zaposlene. Brinemo o zajednici u kojoj poslujemo. Donirali smo više od 8,5 miliona dolara, podržano je 312 projekata i otvoreno 3.200 novih radnih mesta. Ljudi se vraćaju u Bor i Majdanpek. Deca se rađaju. Nada se vraća. Budućnost tek počinje! Više ćemo ulagati. Gradićemo bolje. Zaštititi zemlju. Stvoriti zeleno, pametno, održivo rudarstvo. Učinićemo Srbiju jednim od evropskih lidera u proizvodnji bakra. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez podrške Vlade Srbije - poručio je Ću Guodžu generalni direktor "Srbija Ziđin Kopera" u čestitki povodom Dana rudara Srbije.
Danas je mnogo lakše
Moj otac je takođe bio rudar. Radio je teške fizičke poslove. Tada se kopalo ručno, pijucima. Kasnije su stigle mašine za utovar, ali ne koliko je bilo potrebno. Leđa su ga bolela, sve se radilo ručno. Bez obzira na to, želeo je da i ja budem rudar. Već 25 godina radim u Jami, zadovoljan sam, radim posao koji volim i koji mojoj prodici omogućava pristojan život, ispričao je Darko Stanković, ovogodišnji dobitnik nagrade "Inženjer Šistek" u Boru gostima iz "Srbija Ziđin Kopera" koji su porodicu Stanković obišli nedavno povodom Dana rudara.
