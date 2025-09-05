DEČAK IZ SRBIJE HITNO OPERISAN U SOLUNU: Bio u teškom stanju - drama srpske porodice u Grčkoj
DEČAK L. L. iz Beograda je hitno operisan u Grčkoj, u bolnici Papageorgiou Hospital u Solunu. Njegovo stanje je bilo ozbiljno, a u bolnici je proveo čak devet dana.
Kako se saznaje, dečak je bio na letovanju kada ga je jako zaboleo stomak.
- Stanje mog deteta je bilo baš teško i morali smo da ostanemo devet dana u bolnici - ispričala je mama dečaka.
Dečak je bio pred pucanjem slepog creva, ali na svu sreću lekari su odmah otkrili o čemu je reč i spasli mu život!
(Telegraf)
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)