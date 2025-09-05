DEČAK IZ SRBIJE HITNO OPERISAN U SOLUNU: Bio u teškom stanju - drama srpske porodice u Grčkoj

DEČAK L. L. iz Beograda je hitno operisan u Grčkoj, u bolnici Papageorgiou Hospital u Solunu. Njegovo stanje je bilo ozbiljno, a u bolnici je proveo čak devet dana.

Foto: EPA

Kako se saznaje, dečak je bio na letovanju kada ga je jako zaboleo stomak.

- Stanje mog deteta je bilo baš teško i morali smo da ostanemo devet dana u bolnici - ispričala je mama dečaka.

Dečak je bio pred pucanjem slepog creva, ali na svu sreću lekari su odmah otkrili o čemu je reč i spasli mu život!

(Telegraf)