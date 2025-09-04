Društvo

SPREMITE SE ZA NOVI TALAS EKSTREMNIH TEMPERATURA: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednih deset dana

D.K.

04. 09. 2025. u 17:19

DANAŠNjI dan protiče u znaku smene sunca i oblaka, ali i toplog i sparnog vremena. Temperature ovog poslepodneva dostižu 30 stepeni, a najtoplije je u Negotinu sa 33°C.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА НОВИ ТАЛАС ЕКСТРЕМНИХ ТЕМПЕРАТУРА: Ево какво нас време очекује у наредних десет дана

Foto: Shutterstock

Ako ste mislili da se leto predaje, prevarili ste se. Toplo vreme nastaviće se i narednih dana, a u delovima zemlje biće i tropski toplo, do čak 35 stepeni.

U petak u Srbiji sunčano i veoma toplo.

U košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 29 do 33°C, u Beogradu do 31°C.

U toku večeri u severozapadnim predelima Srbije, a tokom noći i u ostalim predelima usled oslabljenog hladnog fronta vetar će biti u skretanju na jak severozapadni, na udare prolazno i veoma jak.

Ipak, ostaće vedro vreme i bez padavine, a hladni front osetiće se u vidu vetra i tek blagog pada temperature vazduha.

Maksimalna temperatura u većini predela za vikend biće od 28 do 31, u Beogradu do 28-30 stepeni. Nešto svežije biće na zapadu Srbije, temperatura do 26 stepeni.

Najvrelije biće na istoku Srbije, a maksimalna temperatura u Timočkoj i Negotinskoj Krajini biće do 34, lokalno i do 35 stepeni.

U subotu će biti sunčanije, u nedelju povećanje oblačnosti.

Sledeće sedmice uglavnom sunčano, uz prave letnje temperature, u većini predela oko 30 stepeni.

Prema trenutnim prognozama pravo letnje vreme bez padavina zadržalo bi se narednih 10 dana, bar najmanje do sredine septembra.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO