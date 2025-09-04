SPREMITE SE ZA NOVI TALAS EKSTREMNIH TEMPERATURA: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednih deset dana

DANAŠNjI dan protiče u znaku smene sunca i oblaka, ali i toplog i sparnog vremena. Temperature ovog poslepodneva dostižu 30 stepeni, a najtoplije je u Negotinu sa 33°C.

Foto: Shutterstock

Ako ste mislili da se leto predaje, prevarili ste se. Toplo vreme nastaviće se i narednih dana, a u delovima zemlje biće i tropski toplo, do čak 35 stepeni.

U petak u Srbiji sunčano i veoma toplo.

U košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 29 do 33°C, u Beogradu do 31°C.

U toku večeri u severozapadnim predelima Srbije, a tokom noći i u ostalim predelima usled oslabljenog hladnog fronta vetar će biti u skretanju na jak severozapadni, na udare prolazno i veoma jak.

Ipak, ostaće vedro vreme i bez padavine, a hladni front osetiće se u vidu vetra i tek blagog pada temperature vazduha.

Maksimalna temperatura u većini predela za vikend biće od 28 do 31, u Beogradu do 28-30 stepeni. Nešto svežije biće na zapadu Srbije, temperatura do 26 stepeni.

Najvrelije biće na istoku Srbije, a maksimalna temperatura u Timočkoj i Negotinskoj Krajini biće do 34, lokalno i do 35 stepeni.

U subotu će biti sunčanije, u nedelju povećanje oblačnosti.

Sledeće sedmice uglavnom sunčano, uz prave letnje temperature, u većini predela oko 30 stepeni.

Prema trenutnim prognozama pravo letnje vreme bez padavina zadržalo bi se narednih 10 dana, bar najmanje do sredine septembra.

(Telegraf.rs)

