SPREMITE SE ZA NOVI TALAS EKSTREMNIH TEMPERATURA: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednih deset dana
DANAŠNjI dan protiče u znaku smene sunca i oblaka, ali i toplog i sparnog vremena. Temperature ovog poslepodneva dostižu 30 stepeni, a najtoplije je u Negotinu sa 33°C.
Ako ste mislili da se leto predaje, prevarili ste se. Toplo vreme nastaviće se i narednih dana, a u delovima zemlje biće i tropski toplo, do čak 35 stepeni.
U petak u Srbiji sunčano i veoma toplo.
U košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar.
Maksimalna temperatura biće od 29 do 33°C, u Beogradu do 31°C.
U toku večeri u severozapadnim predelima Srbije, a tokom noći i u ostalim predelima usled oslabljenog hladnog fronta vetar će biti u skretanju na jak severozapadni, na udare prolazno i veoma jak.
Ipak, ostaće vedro vreme i bez padavine, a hladni front osetiće se u vidu vetra i tek blagog pada temperature vazduha.
Maksimalna temperatura u većini predela za vikend biće od 28 do 31, u Beogradu do 28-30 stepeni. Nešto svežije biće na zapadu Srbije, temperatura do 26 stepeni.
Najvrelije biće na istoku Srbije, a maksimalna temperatura u Timočkoj i Negotinskoj Krajini biće do 34, lokalno i do 35 stepeni.
U subotu će biti sunčanije, u nedelju povećanje oblačnosti.
Sledeće sedmice uglavnom sunčano, uz prave letnje temperature, u većini predela oko 30 stepeni.
Prema trenutnim prognozama pravo letnje vreme bez padavina zadržalo bi se narednih 10 dana, bar najmanje do sredine septembra.
