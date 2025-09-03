SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Do kraja dana promenljivo i nestabilno mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji.
VREME NAREDNIH DANA
U četvrtak (04.09.) promenljivo oblačno, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 °S, a najviša dnevna od 26 do 30 °S, u Negotinskoj Krajini oko 32 °S.
Od petka (05.09.) do nedelje (07.09.) pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
U ponedeljak (08.09.) posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći ka utorku (08./09.09.) i u utorak (09.09.) i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. - stoji na sajtu RHMZ.
