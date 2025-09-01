Društvo

"POZDRAVLJAM TAJ PROCES" Radost na ulicama Kragujevca zbog smanjenja cena (VIDEO)

D.K.

01. 09. 2025. u 18:25 >> 18:27

GRAĐANI Kragujevca izuzetno su zadovoljni nižim cenama koje su ih danas sačekale na policama makreta.

ПОЗДРАВЉАМ ТАЈ ПРОЦЕС Радост на улицама Крагујевца због смањења цена (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Znači nam puno, svaka akcija je dobra, a pogotovo kada je reč o hrani, puno znači - rekla je jedna stanovnica ovog grada.

- Pozitivno je u svakom slučaju, svi vole kada je nešto jeftinije. Pozdravljam taj proces - izjavio je jedan gospodin.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je pre sedam dana sveobuhvatni paket ekonomskih mera usmerenih na poboljšanje životnog standarda građana. Jedna od pet predstavljenih ekonomskih mera bilo je upravo ograničenje trgovačkih marži na osnovne životne namirnice. 

Kako je predsednik tom prilikom istakao u Srbiji na minimalnu potrošačku korpu ide 47,8%, te ljudima ostaje malo novca za druge proizvode. 

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda - naveo je tada Vučić. 

Sedam dana kasnije, ova mera već daje rezultate, u marketima širom zemlje snižen je veliki broj osnovnih životnih namirnica.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U IME NARODA
Društvo

0 0

U IME NARODA

Viši sud u Beogradu, sudija Pane Marjanović, u parnici tužioca Nemanje Šarovića iz Beograda, čiji je pomoćnik Milica Marić Krstić advokat iz Beograda protiv tuženih "Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti" ad Beograd i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički pomoćnik Igor Isailović advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spoda 150.000 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 03.06.2025. goedine, doneo je

01. 09. 2025. u 18:47

Politika
Tenis
Fudbal
DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava

DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava