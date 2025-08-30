Društvo

VATROGASAC SE SPUSTIO U BUNAR NA DESETAK METARA DUBINE: Pogledajte neverovatan snimak spašavanja zbog kojeg se domaćin obradovao (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 10:31

BITI vatrogasac znači biti spreman da pomogneš u svakoj situaciji, a to su još jednom pokazali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice u Šarbanovcu kod Bora.

Foto: MUP/Printskrin

Oni su juče u jednom domaćinstvu spasili kozu koja je upala u bunar dubok više od 10 metara.

Na snimku, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova na svom Instagramu, može se videti momenat kada se vatrogasac spušta na dno bunara, uzima životinju u naručje i pažljivo je izvodi na sigurno.

(Blic)

