VATROGASAC SE SPUSTIO U BUNAR NA DESETAK METARA DUBINE: Pogledajte neverovatan snimak spašavanja zbog kojeg se domaćin obradovao (VIDEO)
BITI vatrogasac znači biti spreman da pomogneš u svakoj situaciji, a to su još jednom pokazali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice u Šarbanovcu kod Bora.
Oni su juče u jednom domaćinstvu spasili kozu koja je upala u bunar dubok više od 10 metara.
Na snimku, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova na svom Instagramu, može se videti momenat kada se vatrogasac spušta na dno bunara, uzima životinju u naručje i pažljivo je izvodi na sigurno.
(Blic)
