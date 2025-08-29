NEVREME ĆE TRAJATI DANIMA: Olujni talas krenuo prema Srbiji, na udaru i Beograd RHMZ izdao hitno upozorenje

NAKON najtoplijeg dana ove nedelje sa temperaturama čak i do 38 stepeni stepeni, najavljeno je da će u subotu uz jače naoblačenje celog dana padati kiša u etapama.

Unsplash

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u subotu i nedelju (30. i 31.08.) lokalno će usloviti količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme, dok je rizik od pojave grada izraženiji u subotu (30.08.) u jugozapadnoj Srbiji, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Printskrin/RHMZ

Sutra promenljivo oblačno i nestabilno mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će biti intenzivniji posle podne i uveče i to naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće i kaktkotrajne vremenske nepogode praćene velikom količinom padavina za kratko vreme i lokalnom pojavom grada.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju još pre podne i jak, južni i jugoistočni. Pre podne na zapadu, a tokom dana i u ostalom delu zemlje vetar će biti u skretanju na slab i umeren, a u zoni intenzivnih grmljavinskih razvoja kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 °S do 22 °S, a najviša dnevna od 25 °S na severu i zapadu do 33 °S u istočnoj i južnoj Srbiji.

U nedelju promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji će lokalno usloviti i veliku količinu padavina za kratko vreme

Početkom septembra pretežno sunčano i toplo, a prolazno naoblačenje sa padavinama očekuje se u utorak (02.09.) krajem dana na severozapadu, a tokom noći ka sredi i u sredu (03.09.) i u ostalim delovima Srbije.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Beograda očekuju u subotu uveče (30./31.08.) i nedelju (31.08.) lokalno mogu usloviti količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme i to naročito tokom noći ka nedelji i u nedelju ujutru i pre podne.

Kako će se olujni oblaci kretati po satima

U subotu u rasponu od 5 časova do 17 časova

Foto: Printskrin/RHMZ Tekst potpisa Foto: Printskrin/RHMZ Tekst potpisa Foto: Printskrin/RHMZ Tekst potpisa Foto: Printskrin/RHMZ (Kurir)